المنتخب النرويجي يحيي تراث الفايكنغ في تصويرية استثنائية قبل كأس العالم 2026

المنتخب النرويجي يلتقط صورة جماعية بزي الفايكنغ على ضفاف مضيق بحري، في إطار حملة تسويقية تواكب مشاركته الأولى في مونديال 2026 منذ 1998، وتؤكد على قيم الوحدة والروح القتالية في الثقافة النرويجية.

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن إطلاق حملة تصويرية استثنائية تمهيداً لمشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026 ، حيث تجسدت صورة المنتخب في مشهد تاريخي يخلد هوية النرويج الإسكندنافية عبر ارتداء اللاعبين لأزياء محاربي الفايكنغ التقليدية.

أقيمت الجلسة على ضفاف أحد المضايق البحرية في شمال البلاد، مع توفير سفن فايكنغ أصلية من قبل الاتحاد لتكون خلفية درامية للمشهد. في مقدمة الصورة برز كل من مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، القائد الأرسنال مارتن أوديغارد، إلى جانب عدد من نجوم المنتخب الذين حملوا أسلحة تعود إلى العصور الوسطى للفيركينغ، ما أعطى لللقطة طابعاً أسطورياً يجمع بين القوة والروح القومية.

قُدِّمت الصورة، التي أطلق عليها المصور العالمي ديفيد يارو عنوان "الفايكينغ قادمون"، كجزء من استراتيجية تسويقية تهدف إلى إبراز الروح الجماعية والواحدة للمنتخب، وتعزيز الشعور بالفخر الوطني في طليعة إعلان عودة النرويج إلى أكبر منصة كروية منذ 1998. أوضح يارو أن تحويل هالاند إلى محارب فايكنغ كان أسهل مهمةٍ في مسيرته، مشيراً إلى أن المشروع استغرق عدة أشهر من التخطيط المتقن لضمان تمثيل أصيل للتراث النرويجي، مُؤكداً أن السفن الظاهرة في الصورة هي سفن تاريخية حقيقية وليست نتاجاً للذكاء الاصطناعي، ما يضيف لمسة من المصداقية والواقعية للمشهد.

وقد عبرت ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، عن اعتقادها بأن الفايكنغ يرمزون إلى قيم الوحدة، والعمل الجماعي، وروح المغامرة التي تَسْتَعدّ للانتشار عبر أنحاء العالم خلال المشاركة في مونديال 2026. تضمنت الحملة أيضاً معالجة لوجستية حين تعذر حضور أوديغارد إلى جلسة التصوير الأساسية بسبب ارتباطه بنهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث تم إدراجه لاحقاً في الصورة عبر تقنية إضافة رقمية دقيقة، مما يعكس مدى الحرص على تمثيل كل أفراد المنتخب بصورة متكاملة.

جاءت هذه المبادرة في وقت يبرز فيه الفيفا قراره الأخير بإلغاء حظر عبوات المياه البلاستيكية في ملاعب الولايات المتحدة وكندا، وهو قرار أتى بعد انتقادات دولية واسعة، ما يضيف بُعداً جديداً للبدء في استضافة الفرق من خلال توفير ظروف مريحة للمشجعين. تحمل الصورة الآن رسالةً مزدوجة: إحياء التراث الوطني وتقديم صورة ديناميكية للمنتخب، إلى جانب إظهار التزام النرويجيين بالابتكار في مجال تنظيم الفعاليات الكروية العالمية.





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