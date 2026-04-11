المملكة العربية السعودية تواصل دعم اليمن بمساعدات غذائية ضخمة

في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة، قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات غذائية كبيرة لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والتخفيف من معاناتها في ظل الأزمات الإنسانية التي تمر بها البلاد. هذه المساعدات جزء من سلسلة من التدخلات العاجلة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتقديم الدعم المتواصل للشعب اليمني.

في إطار التزامها الإنساني الراسخ ودورها الريادي المستمر تجاه اليمن ، تواصل المملكة العربية السعودية ، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضخ المزيد من المساعدات الغذائية الكبيرة للمحافظات اليمن ية. هذه المساعدات جزء من جسر إغاثي متواصل يهدف إلى سد الاحتياجات الإنسانية الملحة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. وصلت الدفعات الأخيرة من المساعدات إلى 1223 طناً من المواد الغذائية، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم الشعب اليمن ي وتخفيف معاناته.

هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على ضرورة تقديم الدعم المتواصل للشعب اليمني في جميع المجالات، وخاصةً في مجال الأمن الغذائي. ويتم تنفيذ هذه المساعدات من خلال شراكات مع منظمات إنسانية محلية ودولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق فعالية





