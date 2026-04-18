المقاومة تبقى على أهبة الاستعداد للرد على خروقات إسرائيل، وحزب الله يحدد 5 نقاط لوقف إطلاق النار

يؤكد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، على بقاء المقاومة متأهبة في الميدان للرد على أي خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن الاتفاق يجب أن يكون متبادلاً وشاملاً. وحدد قاسم خمس نقاط أساسية لتطبيق وقف إطلاق النار، تشمل وقف العدوان، الانسحاب الإسرائيلي، الإفراج عن الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الإعمار. كما عبر عن استعداد الحزب للتعاون مع السلطة اللبنانية لبناء الوطن وتحقيق السيادة، مشدداً على أن إسرائيل لم تتمكن من هزيمتهم وأنهم لن يهزموا.

أكد نائب الأمين العام ل حزب الله ، نعيم قاسم، أن عناصر المقاومة ستبقى حاضرة في الميدان، مع إبقاء أيديهم على الزناد، للاستجابة لأي خروقات قد يقوم بها العدوان ال إسرائيل ي لاتفاق وقف إطلاق النار .

وأوضح قاسم في بيان له أن وقف إطلاق النار يقتضي وقفاً شاملاً لكافة الأعمال العدائية، مشدداً على أنه نظراً لعدم الثقة بالعدو، سيبقى المقاومون متأهبين للرد على أي خروقات.

وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبادلاً بين الطرفين، وأن المقاومة لن تقبل بالصبر لمدة خمسة عشر شهراً على العدوان الإسرائيلي في انتظار دبلوماسية لم تسفر عن نتائج.

وقدم قاسم شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وشعباً، على دعمها وسندها، مشيراً إلى أن ربط وقف إطلاق النار باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تم في باكستان، كان صريحاً في الإعلان الرسمي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أملت نص اتفاق وقف إطلاق النار على الحكومة اللبنانية، عبر منشور صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، نيسان/أبريل 2026.

واعتبر قاسم أن هذا المنشور، الذي صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، لا يعني شيئاً على المستوى العملي، بل هو إهانة للبنان، حيث تملي أمريكا نص البيان وتتحدث باسم الحكومة اللبنانية، مدعية أن حكومتي إسرائيل ولبنان وافقتا على النص، بينما يعلم الجميع أن الحكومة اللبنانية لم تجتمع ولم تصدر أي موافقة.

وعرض قاسم الخطوات التالية المطلوبة لتطبيق وقف إطلاق النار، والتي تشمل خمس نقاط رئيسية: وقف دائم للعدوان في كافة أنحاء لبنان براً وبحراً وجواً، وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حتى الحدود، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وصولاً إلى الحدود، وإعادة الإعمار بدعم عربي ودولي ومسؤولية وطنية.

وأشار إلى أن حزب الله مستعد للتعاون الكامل مع السلطة اللبنانية في صفحة جديدة، ترتكز على تحقيق سيادة لبنان، وتعزيز الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار القوة ضمن استراتيجية الأمن الوطني.

وأضاف أن الهدف هو بناء لبنان معاً، ومنع الأجانب من التدخل وفرض وصايتهم، وتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي سياسياً، وترجمة السيادة وحماية المواطنين عبر إجراءات وخطط واضحة.

وأكد قاسم أن إسرائيل وحلفاءها من طغاة الأرض لم يتمكنوا من هزيمتهم، وأنهم لن يتمكنوا من ذلك، خاصة بعد تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى والشعب العظيم





