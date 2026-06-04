المنتخب السعودي يستعد لمونديال 2026 بوجوه جديدة وتحديات كبرى

يستعد المنتخب السعودي لدخول مونديال كأس العالم 2026 بمجموعة صعبة وتشكيلة مزيج بين الخبرة والشبان، تحت قيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، مع التركيز على تحسين الأداء بعد تاريخ مليء بالإنجازات والانتكاسات.

في أجواء حماسية تستعد فيها الساحة الكروية السعودية للانطلاق نحو مونديال كأس العالم 2026 ، يبرز المنتخب الوطني الأول بوجه جديد يدمج بين الخبرة المتراكمة والوجوه الصاعدة التي تخطف الأضواء للمرة الأولى على الساحة العالمية.

بعد أن شارك "الأخضر" في ست بطولات كبرى مسبقاً، يسعى الآن إلى تحقيق مشاركته السابعة في أكبر حدث رياضي على الإطلاق. تم توزيع الفريق على مجموعة صعبة تضم إسبانيا القوية، وأوروغواي ذات التقاليد الكروية العريقة، بالإضافة إلى الرأس الأخضر التي تشكل تحديًا إقليميًا آخر.

على رأس الطاقم الفني يقف المدرب اليوناني جورجوس دونيس، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي أُقال في أواخر شهر أبريل الماضي، معتمدًا على خطة تكتيكية تهدف إلى تعزيز الصلابة الدفاعية وتفعيل هجمات سريعة تستغل سرعة اللاعبين الجدد.



يُذكر أن أفضل أداء للمنتخب السعودي على مستوى البطولة كان في مونديال أمريكا 1994، حيث قاد المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري الفريق إلى مرحلة الدور الـ16 بعد انتصارات تاريخية على المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0) في مرحلة المجموعات، قبل أن يودع البطولة بخسارة أمام السويد 1-3.

وعلى الرغم من تلك اللحظات المبهرة، يتفق المتابعون على أن تاريخ مشاركات "الأخضر" في كأس العالم لا يخلو من الإحصاءات القاسية؛ فقد خاض 19 مباراة، سجل فيها 4 انتصارات وتعادلين، وتكبد 13 هزيمة، مسجلاً 14 هدفًا وتعرض لانتقادات بسبب الاستحواذ على 44 هدفًا. وعلى صعيد الإنجازات الفردية، يظل الانتصار التاريخي على منتخب الأرجنتين في مونديال 2022 (2-1) علامة فارقة لا تُنسى، إلى جانب انتصارات أخرى أمام المغرب، بلجيكا، ومصر، حيث تمكنت السعودية من قلب الموازين بتحقيق فوزين بأهداف نظيفة وفوز واحد بهدفين مقابل هدف.





وبينما يواصل المنتخب السعودي سعيه لتجاوز الحدود السابقة، يبقى سجل الخسائر في بطولات كأس العالم دليلًا على التحديات التي تواجهه؛ فقد هزم أمام فرق قوية مثل هولندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، الكاميرون، إيرلندا، أوكرانيا، إسبانيا، روسيا، أوروغواي، بولندا، والمكسيك. يظل سامي الجابر والقائد الحالي سالم الدوسري المتساويين في سجل الأهداف بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما، بينما سجّل فؤاد أنور هدفين، وتساوى عدد اللاعبين الآخرين على هدف واحد فقط، ما يُظهر الحاجة إلى تعزيز القدرة الهجومية.

وفي مجال حراسة المرمى، يحتل اللاعب المتقاعد محمد الدعيع صدارة السجلات بأكثر مشاركات في مونديال (10 مباريات)، يليه سامي الجابر وحسين عبدالغني بعدد 9 مباريات لكل منهما، مما يُبرز تجربة حراس المرمى السعوديين على الساحة الدولية. إن المستقبل يبشر بآمال جديدة للمنتخب، مع تركيز واضح على دمج الشباب الموهوب وتطوير أساليب اللعب بما يواكب المستويات العالمية، في انتظار دقائق حاسمة قد تُعيد كتابة تاريخ "الأخضر" في المونديال القادم





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