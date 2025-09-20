المملكة العربية السعودية تفوز باستضافة مسابقة «إنترفيجن» الموسيقية الدولية

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة الثانية من مسابقة «إنترفيجن» الموسيقية الدولية الكبرى، مما يؤكد دورها المتنامي في دعم التبادل الثقافي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للفنون والثقافة.

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة الثانية من مسابقة « إنترفيجن » الموسيقية الدولية الكبرى، المقرر إقامتها العام القادم. تمثل هذه المسابقة منصة عالمية رائدة تحتفي بالتنوع الفني وتعزز التبادل الثقافي بين دول العالم من خلال ال موسيقى ، وتسلط الضوء على المواهب الغنائية والإبداعية في سياق دولي يجمع الشعوب تحت مظلة الفن.

شاركت هيئة الموسيقى في النسخة الأولى من المسابقة، التي تقام حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، بعمل غنائي أُعد خصيصًا لهذه المناسبة، مما يؤكد على الحضور الفاعل للمملكة في الساحة الموسيقية العالمية. هذه المشاركة تعكس التزام المملكة بدعم الفنون والموسيقى وتعزيز التبادل الثقافي على المستوى الدولي. تشكل مسابقة «إنترفيجن» منصة مهمة لإبراز المواهب الموسيقية من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات المختلفة. تجمع المسابقة سنويًا عددًا كبيرًا من الدول المشاركة لتقديم عروض فنية حية أمام جمهور عالمي واسع، مما يجعلها حدثًا ثقافيًا مهمًا ومؤثرًا. \تأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي الهام في العام القادم كدليل على الدور المتزايد الذي تلعبه في دعم التبادل الثقافي الدولي، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة. يمثل قطاع الموسيقى في المملكة نموذجًا للنمو المتسارع، مدعومًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الموسيقى. هذه الجهود مكنت القطاع من التفاعل النشط مع المشهد الموسيقي العالمي، وزادت من قدرته على استضافة الأحداث الموسيقية الدولية الكبرى. رؤية 2030 تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفنون والثقافة، وهو ما يتجلى بوضوح في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية. من المتوقع أن تشهد نسخة 2026 مشاركة قياسية من الدول، وتقديم عروض موسيقية مبتكرة تسلط الضوء على التنوع الثقافي والإبداع الفني، مما يعزز من حضور المملكة على خريطة الفعاليات الفنية العالمية. \إن استضافة المملكة لهذه المسابقة الموسيقية الدولية الكبرى تعكس التزامها بتعزيز التبادل الثقافي والفني على مستوى العالم. تعكس هذه الخطوة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور المملكة كوجهة عالمية للثقافة والفنون. المسابقة ليست مجرد حدث فني، بل هي فرصة لتعزيز الحوار بين الثقافات وبناء جسور من التفاهم بين الشعوب. كما أنها تساهم في تطوير قطاع الموسيقى في المملكة، وتعزيز قدراته الإبداعية، ودعم المواهب المحلية. يُعد هذا الحدث إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي السعودي، ويسهم في إبراز المملكة كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والفنون. تعكس هذه الخطوة أيضًا التزام المملكة بدعم الفنانين والموسيقيين من جميع أنحاء العالم، وتوفير منصة لهم لعرض مواهبهم والتعرف على ثقافات مختلفة. إن استضافة المملكة لهذه المسابقة تعد بمثابة احتفال بالموسيقى والفن، وتأكيد على أهمية التبادل الثقافي في بناء عالم أكثر سلامًا وتفاهمًا





إنترفيجن المملكة العربية السعودية موسيقى تبادل ثقافي رؤية 2030 فعاليات فنية

