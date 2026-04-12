المملكة: تعافي سريع لمنظومة الطاقة وجهود متواصلة في مختلف القطاعات

أعلنت وزارة الطاقة عن استعادة طاقة الضخ الكاملة لخط أنابيب شرق - غرب وإنتاج حقل منيفة، مع استمرار الجهود لاستعادة إنتاج حقل خريص. كما تضمن التقرير إحصائيات إيجابية عن السلامة المرورية، والتجارة، وجهود مكافحة التهريب، إلى جانب هطول أمطار في مناطق مختلفة.

تكملة لبيان وزارة الطاقة الصادر في 9 أبريل 2026م حول تداعيات استهداف بعض منشآت الطاقة في المملكة، والتي شملت تعطيل نحو 700 ألف برميل يوميًا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، بالإضافة إلى تراجع إنتاج حقلي منيفة وخريص بمعدل 300 ألف برميل يوميًا لكل منهما، تعلن وزارة الطاقة عن تحقيق إنجاز كبير يتمثل في استعادة طاقة الضخ الكاملة ل خط أنابيب شرق - غرب، أي ما يعادل سبعة ملايين برميل يوميًا، إلى جانب استعادة الإنتاج المتأثر من حقل منيفة، وذلك بفضل الجهود الهندسية والتشغيلية المكثفة التي تمت خلال فترة زمنية قصيرة.

<\/p>

هذا الإعلان يعكس قدرة المملكة على التعافي السريع والمرونة العالية لمنظومة الطاقة الوطنية، مما يضمن استمرارية الإمدادات النفطية للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. العمل جارٍ على قدم وساق لاستعادة الإنتاج الكامل في حقل خريص، وسيتم الإعلان عن اكتمال هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن بإذن الله، مما يؤكد التزام المملكة بالحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

في سياق آخر، تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة في الربع الأول من عام 2026 إلى مجموعة من التطورات الإيجابية التي تبرز التقدم المحرز في مختلف القطاعات بالمملكة. فقد بلغ إجمالي تصاريح الحمولة الاستثنائية للمركبات المحلية حوالي 24,019 تصريحًا في جميع مناطق المملكة، مما يعكس النمو المتواصل في حركة التجارة والخدمات اللوجستية، وتوسّع البنية التحتية الداعمة لهذه الأنشطة.

وفي مجال السلامة المرورية، سجل انخفاض ملحوظ في معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، حيث انخفض المعدل إلى 6.37 وفيات لكل 100,000 نسمة، مما يدل على فعالية الإجراءات المتخذة لتحسين السلامة على الطرق، وزيادة الوعي المروري لدى السائقين. بالإضافة إلى ذلك، تشهد بلدية مركز المضايا تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المشاريع التطويرية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، مما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

شهدت مناطق متفرقة من المملكة خلال اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت العاصمة الرياض وعددًا من محافظات المنطقة، بالإضافة إلى مدينة أبها. وتؤكد هذه الظواهر الجوية على أهمية الاستعداد الدائم لمواجهة التقلبات المناخية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وفي سياق منفصل، قامت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بضبط 900 حالة تهريب للممنوعات، مما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مكافحة التهريب، وحماية الأمن الاقتصادي للمملكة.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 15,458 مخالفًا في جميع أنحاء المملكة. تؤكد هذه الإحصائيات على التزام الحكومة بتطبيق الأنظمة واللوائح، وضمان الأمن والاستقرار في جميع المجالات، وحماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الطاقة أرامكو خط أنابيب التعافي السلامة المرورية التجارة التهريب الرياض أبها

United States Latest News, United States Headlines