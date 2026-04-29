الموجات دون الصوتية: تفسير علمي للأماكن المسكونة والشعور بالضيق

دراسة جديدة تكشف عن تأثير الموجات دون الصوتية على مستويات التوتر والانفعال لدى البشر، وكيف يمكن أن تفسر بعض الظواهر التي تُعزى إلى الأماكن المسكونة.

كشفت دراسة حديثة عن علاقة محتملة بين ' الموجات دون الصوتية ' والشعور ب التوتر والضيق الذي قد ينتاب البعض عند دخول أماكن معينة، وهو ما يفسر بعض الظواهر التي تُعزى عادةً إلى الأماكن المسكونة .

هذه الموجات، التي يقل ترددها عن 20 هرتز، غير مسموعة للإنسان ولكنها قادرة على التأثير على حالته النفسية والجسدية. وأشار الباحثون إلى أن هذه الموجات قد تنبعث من مصادر مختلفة، بما في ذلك الأنابيب وأنظمة التهوية القديمة في المباني، وكذلك من الظواهر الطبيعية مثل العواصف والزلازل. وتتميز الموجات دون الصوتية بقدرتها على الانتشار لمسافات طويلة واختراق العوائق، مما يجعل تأثيرها واسع النطاق.

وقد أجريت تجربة على 36 طالباً كشفت عن أن التعرض لهذه الموجات، حتى لفترة قصيرة، يمكن أن يزيد من مستويات التوتر والقلق، ويؤثر على المزاج العام. حيث أظهر المشاركون الذين تعرضوا للموجات دون الصوتية شعوراً أكبر بالانفعال وعدم الراحة، كما وصفوا الموسيقى الهادئة بأنها أكثر حزناً. والأكثر إثارة للدهشة هو أن المشاركين لم يكونوا على علم بوجود هذه الموجات، مما يشير إلى أن تأثيرها يحدث على مستوى لا شعوري.

وقد أكدت قياسات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، ارتفاع مستوياته لدى المشاركين الذين تعرضوا للموجات دون الصوتية، مما يدعم النتائج السلوكية. تؤكد هذه الدراسة على أهمية فهم تأثير الموجات دون الصوتية على صحة الإنسان ورفاهيته. فبالإضافة إلى تفسير بعض الظواهر الغامضة، قد تساعد هذه النتائج في تطوير لوائح جديدة للضوضاء البيئية ومعايير تصميم المباني، بهدف تقليل التعرض لهذه الموجات وتقليل تأثيرها السلبي المحتمل.

كما تشير إلى أن ردود فعلنا السلبية تجاه هذه الموجات قد تكون متجذرة في آليات فطرية تهدف إلى حمايتنا من الأخطار المحتملة، مثل الزلازل والتسونامي. إن فهم هذه الآليات يمكن أن يساعدنا في التكيف بشكل أفضل مع البيئة المحيطة بنا وتحسين جودة حياتنا. وتستدعي هذه الاكتشافات مزيداً من البحث والدراسة لتقييم العواقب المحتملة للتعرض طويل الأمد لهذه الموجات وتحديد أفضل الطرق للتخفيف من تأثيرها





