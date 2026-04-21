المملكة توسع نطاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا لخدمة ضيوف الرحمن

دشنت السعودية رابع منافذ مبادرة طريق مكة في مدينة ماكاسار الإندونيسية لتسهيل إجراءات السفر للحجاج إلكترونياً، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن وفق رؤية 2030.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم، دشنت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي رابع منافذ مبادرة طريق مكة في جمهورية إندونيسيا، وذلك في مدينة ماكاسار وتحديداً داخل صالة المبادرة المجهزة في مطار سلطان حسن الدين الدولي. وقد شهد هذا الحدث مغادرة أولى رحلات الحجاج المستفيدين من المبادرة، متجهة مباشرة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وسط أجواء من الفرح والامتنان من قبل الحجاج الذين لمسوا التسهيلات الكبيرة التي وفرتها المملكة منذ لحظة وصولهم للمطار في بلادهم.

تعد مبادرة طريق مكة واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تندرج ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالمية للحجاج القادمين من الدول المستفيدة، وذلك عبر إنهاء كافة إجراءات دخولهم إلى المملكة وهم لا يزالون في مطارات بلدانهم. تبدأ هذه الرحلة الميسرة بإصدار التأشيرات إلكترونياً، وتتضمن أخذ الخصائص الحيوية للمستفيدين، وصولاً إلى قيام المديرية العامة للجوازات بإنهاء إجراءات الدخول والتحقق من الاشتراطات الصحية المطلوبة قبل الصعود إلى الطائرة.

ولا تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً عمليات دقيقة لترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات السكن والنقل المحددة مسبقاً في المملكة، مما يضمن للحاج التفرغ التام للعبادة والراحة، حيث يتم نقلهم فور وصولهم إلى مطارات المملكة عبر مسارات مخصصة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم بكل أمان واحترافية إلى غرفهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية السعودية تقود هذه المبادرة في عامها الثامن على التوالي، بالتعاون الوثيق مع منظومة متكاملة من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى المديرية العامة للجوازات والشريك الرقمي مجموعة stc. ومنذ انطلاق المبادرة في عام 1438هـ الموافق 2017م، نجحت في خدمة أكثر من مليون ومئتين وأربعة وخمسين ألف حاج، وهو رقم يعكس حجم الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة لتيسير رحلة الحج وجعلها تجربة إيمانية لا تُنسى. إن هذا النجاح المستمر يعكس التزام المملكة الراسخ بتقديم أقصى درجات الرعاية لضيوف الرحمن، معتمدة على أحدث التقنيات والحلول الرقمية والخدمات اللوجستية التي تجعل من رحلة الحج نموذجاً يحتذى به في التنظيم والتيسير العالمي.





