المنتخب السعودي للبولو يستعد لكأس محمد السادس الدولية في المغرب

المنتخب السعودي للبولو يشارك في النسخة السادسة من بطولة كأس محمد السادس الدولية للبولو التي تقام في الرباط وطنجة بالمغرب في مايو 2026، ويواجه منتخبي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الثانية.

يستعد المنتخب السعودي لل بولو لخوض غمار بطولة كأس محمد السادس الدولية لل بولو في نسختها السادسة، والتي ستشكل محطة هامة في مسيرة الفريق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

البطولة، التي ستستضيفها مدينتا الرباط وطنجة المغربيتان في الفترة الممتدة من الرابع إلى العاشر من مايو لعام 2026، تعد من أبرز البطولات في عالم البولو، وتجذب مشاركة نخبة من الفرق واللاعبين من مختلف أنحاء العالم. يمثل هذا الحدث فرصة استثنائية للمنتخب السعودي لعرض قدراته الفنية والبدنية، والتنافس مع أفضل الفرق في العالم، واكتساب الخبرة التي ستساعده على تطوير مستواه والوصول إلى أعلى المراتب.

تأتي مشاركة المنتخب السعودي في هذه البطولة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لتطوير الرياضات المختلفة، وتعزيز مكانتها على الخريطة الرياضية العالمية. وتولي القيادة الرشيدة اهتمامًا بالغًا بدعم الرياضيين وتشجيعهم على تحقيق الإنجازات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم لتحقيق طموحاتهم. كما أن هذه المشاركة تعكس حرص الاتحاد السعودي للبولو على تطوير اللعبة في المملكة، وزيادة شعبيتها بين الشباب، وتأهيل جيل جديد من الفرسان المهرة القادرين على تمثيل المملكة في المحافل الدولية.

التحضيرات للمشاركة في البطولة جارية على قدم وساق، حيث يخوض المنتخب السعودي معسكرًا تدريبيًا مكثفًا في أكاديمية الاتحاد السعودي للفروسية والبولو بمنتجع نوفا للفروسية غرب العاصمة الرياض. يهدف المعسكر إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والمهارات الفنية للفرسان، وتجانسهم كفريق واحد، وتطبيق الخطط والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في البطولة. ويشرف على المعسكر نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في لعبة البولو، الذين يعملون على تطوير أداء اللاعبين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

كما يركز المعسكر على الجوانب التكتيكية والاستراتيجية للعبة، وتدريب اللاعبين على التعامل مع مختلف الظروف والمواقف التي قد تواجههم في البطولة. ويحرص الجهاز الفني للمنتخب السعودي على اختيار التشكيلة المثالية التي ستمثل المملكة في البطولة، بناءً على مستوى اللاعبين وأدائهم في التدريبات. ويتم اختيار اللاعبين بناءً على معايير صارمة، بما في ذلك المهارات الفنية والبدنية، والخبرة، والقدرة على العمل الجماعي، والالتزام والانضباط.

ويؤكد الجهاز الفني أن الهدف من اختيار التشكيلة هو تحقيق أفضل النتائج في البطولة، وتمثيل المملكة بأفضل صورة ممكنة. أوقعت قرعة البطولة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، وهي مجموعة قوية تضم منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهما من أبرز الفرق في عالم البولو. وستكون المنافسة في هذه المجموعة شرسة للغاية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويدرك المنتخب السعودي صعوبة المهمة التي تنتظره في هذه المجموعة، ولكنه عازم على تقديم أفضل ما لديه، والتنافس بشجاعة وإصرار. ويعتمد المنتخب السعودي على مجموعة من الفرسان المهرة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في لعبة البولو، والذين يمثلون نخبة اللاعبين في المملكة. ويضم المنتخب السعودي في تشكيلته كلًا من الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، والمهندس إبراهيم سعد الحربي، والفارس فيصل بن فهد أبونيان، بالإضافة إلى المحترفين البريطاني مانشيني أوسكار أبيل، والإسباني بابلو رولدان.

ويتميز هؤلاء اللاعبون بمهاراتهم الفنية العالية، وقدرتهم على العمل الجماعي، والتزامهم بالروح الرياضية. ويعتبر الأمير سلمان بن منصور بن ناصر من أبرز فرسان البولو في المملكة، ويتمتع بخبرة طويلة في اللعبة. كما أن المهندس إبراهيم سعد الحربي يعتبر من اللاعبين الموهوبين الذين يتمتعون بقدرة عالية على التسجيل. ويتميز الفارس فيصل بن فهد أبونيان بمهاراته الدفاعية القوية، وقدرته على إحباط هجمات المنافسين.

ويضيف المحترفان البريطاني والإسباني الكثير من الخبرة والمهارة إلى الفريق، ويعززان من قدرته على المنافسة. تشارك في البطولة ستة منتخبات عالمية، وهي: السعودية، والمغرب (البلد المضيف)، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال، وهنغاريا. وتعد هذه المنتخبات من أفضل الفرق في عالم البولو، وتتمتع بتاريخ طويل من الإنجازات. وستشكل البطولة فرصة رائعة لمشاهدة مباريات مثيرة ومنافسة قوية بين هذه الفرق.

من المتوقع أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يحظى البولو بشعبية واسعة في المغرب. وستقام المباريات في مدينتي الرباط وطنجة، وهما مدينتان جميلتان تتمتعان ببنية تحتية متطورة. وستوفر البطولة فرصة للزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمال المغرب وثقافته الغنية. كما ستساهم البطولة في تعزيز السياحة في المغرب، وتنشيط الاقتصاد المحلي.

ويحرص الاتحاد السعودي للبولو على الاستعداد الجيد للبطولة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمنتخب السعودي لتحقيق أفضل النتائج. ويعمل الاتحاد على تنسيق الجهود مع الاتحاد المغربي للبولو، لضمان تنظيم البطولة على أعلى مستوى. ويؤكد الاتحاد السعودي للبولو أن مشاركته في البطولة تهدف إلى تطوير لعبة البولو في المملكة، وتعزيز مكانتها على الخريطة الرياضية العالمية، وتمثيل المملكة بأفضل صورة ممكنة في المحافل الدولية. كما يهدف الاتحاد إلى اكتشاف وتأهيل جيل جديد من الفرسان المهرة القادرين على تحقيق الإنجازات في المستقبل.

ويعتبر البولو من الرياضات النبيلة التي تتطلب مهارة عالية ولياقة بدنية قوية، وتعتبر من الرياضات التي تعزز قيم الشجاعة والإصرار والروح الرياضية. ويحرص الاتحاد السعودي للبولو على نشر هذه القيم بين الشباب، وتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة الرائعة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بولو المنتخب السعودي كأس محمد السادس المغرب الرباط طنجة فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية رياضة الفروسية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »