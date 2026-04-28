المملكة تؤكد أهمية قطاع التعدين في تنويع الاقتصاد وتعزيز التعاون الدولي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ترى في قطاع التعدين ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عالميًا، مشيرًا إلى تطوير نظام استثماري تعديني تنافسي وتسريع إصدار الرخص، ومشددًا على أهمية التعاون الدولي لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحرجة.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المملكة العربية السعودية تولي قطاع التعدين أهمية قصوى، وتعتبره ركيزة أساسية في خططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانتها التنافسية على الساحة العالمية.

وأشار الوزير إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتطوير نظام استثماري تعديني متكامل وجذاب، يهدف إلى تسريع وتيرة إصدار الرخص التعدينية وتقليل الإجراءات الروتينية إلى حد كبير، حيث تم تحديد هدف تقليص المدة الزمنية لإصدار الرخص إلى حوالي 90 يومًا. هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطار سعي المملكة لتصبح شريكًا فاعلًا وموثوقًا به في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحرجة، والتي تشهد طلبًا متزايدًا في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.

وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية، وذلك بهدف تطوير سلاسل إمداد المعادن الحرجة بشكل مستدام وفعال. وأوضح أن التحديات التي تواجه هذا القطاع متعددة الأوجه، وتشمل صعوبات الحصول على التمويل اللازم، وتطوير تقنيات المعالجة المبتكرة، ومعالجة القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بعمليات التعدين.

وأكد أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل للتغلب على هذه التحديات وتمكين الاستثمارات وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي ستتركه الجهود المشتركة في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة. جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان 'تحفيز الاستثمار في سلاسل إمداد المعادن الحرجة'، والتي عُقدت على هامش مؤتمر (Critical Minerals Forum) الذي استضافته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة واسعة من صناع القرار في قطاع التعدين ونخبة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الوزير الخريف أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في قطاع التعدين، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وتوفر مصادر الطاقة الوفيرة والمستدامة، والبنية التحتية المتطورة. وأشار إلى أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين من خلال إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يعتبر من أكثر الأنظمة تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، حيث يوازن بين مصالح المستثمرين وأهمية تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية الوطنية.

كما أكد حرص المملكة على تبني أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، والاستفادة من التطورات التقنية العالمية لتحسين كفاءة العمليات التعدينية وتقليل الأثر البيئي. ويُعد مؤتمر (Critical Minerals Forum) من أهم المؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع المعادن الحرجة، حيث يجمع قادة الحكومات والصناعة والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتعزيز الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي والتحول نحو مستقبل أكثر استدامة





التعدين الاقتصاد السعودي الاستثمار المعادن الحرجة التعاون الدولي

