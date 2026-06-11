المكسيك ترفع درجة التأهب الأمني لتأمين افتتاح كأس العالم 2026 وسط تحذيرات من احتجاجات واسعة

استنفار أمني شامل في مكسيكو سيتي بنشر آلاف العناصر الأمنية وتطبيق إجراءات تنظيمية صارمة، تشمل العمل عن بعد وتعليق الدراسة، لضمان انطلاق سلس لبطولة كأس العالم 2026 وتجنب أي أعمال شغب.

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان، أعلنت سلطات العاصمة المكسيك ية مكسيكو سيتي عن خطة أمنية موسعة تتضمن نشر نحو 1700 عنصر من قوات الشرطة في مختلف أنحاء المدينة لتأمين مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2026 .

تأتي هذه التحركات المكثفة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الترقب والتوتر، نظرا لوجود مخاوف جدية من اندلاع احتجاجات شعبية قد تستغل الزخم العالمي للحدث الرياضي الأكبر في العالم للتعبير عن مطالب سياسية أو اجتماعية، مما قد يهدد استقرار مراسم الافتتاح. وأشار وزير الأمن العام في العاصمة، بابلو فاسكيس كاماتشو، إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد رد فعل عشوائي، بل هي جزء من بروتوكول حكومي متكامل ومدروس مسبقا لتأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى، حيث تهدف السلطات من خلال هذا الانتشار إلى السيطرة على التجمعات العامة المتوقعة ومواكبة التدفقات البشرية الهائلة التي ستتدفق نحو مراكز المدينة والملاعب، وضمان عدم تحول الاحتفالات الرياضية إلى ساحات للتصادم أو الفوضى.

وفي تفاصيل أكثر دقة حول التهديدات الأمنية، كشف المسؤول المكسيكي أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية قد رصدت تحركات مريبة، مما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل مكثف على الطريق الحيوي الرابط بين مكسيكو سيتي وكويرنافاكا. وجاء هذا القرار بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوصول حافلات تقل أعدادا كبيرة من الطلاب القادمين من ولاية غيريرو، والذين يُعتقد أن هدفهم هو المشاركة في تظاهرات واحتجاجات داخل العاصمة تزامنا مع انطلاق البطولة.

وما زاد من قلق السلطات هو وجود تقارير تشير إلى احتمال حمل بعض هذه الحافلات لأدوات ومواد قد تُستخدم في أعمال عنف أو تخريب، مما يجعل التدخل الأمني المبكر ضرورة قصوى. وتأتي هذه الاستعدادات المشددة في أعقاب حوادث شهدتها المنطقة قبل أيام قليلة، حيث قام محتجون بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى ملعب أزتيكا التاريخي، وهو الصرح الرياضي الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية للمونديال بين المنتخبين المكسيكي وجنوب إفريقي، مما وضع المنظمين في حالة استنفار قصوى لمنع تكرار مثل هذه السيناريوهات التي قد تعيق وصول المشجعين أو تؤثر على سير المباراة.

على صعيد آخر، تشهد نسخة كأس العالم 2026 تحولا جذريا في نظامها، حيث تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وتعد هذه النسخة هي الأولى من نوعها التي تشهد مشاركة 48 منتخبا، مما يضع ضغوطا لوجستية وأمنية هائلة على الدول المضيفة. وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية تعمل بصرامة على ضمان أن يكون دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة مقتصرا على الأشخاص المناسبين فقط، وذلك لضمان الأمن القومي خلال فترة البطولة.

وبالعودة إلى المكسيك، لم يقتصر الاستنفار على العاصمة فحسب، بل امتد إلى مدينة غوادالاخارا، حيث انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والميادين العامة في محاولة لبعث رسائل طمأنة للزوار والسياح بأن المدينة قد تجاوزت أزماتها الأمنية السابقة وصراعات العصابات التي شهدتها في أوائل العام الجاري. ومن جانبها، اتخذت رئيسة المكسيك كلوديا شينبوم قرارات إدارية حاسمة لتسهيل الحركة المرورية، حيث أصدرت مرسوما يقضي بتحول الموظفين الاتحاديين في العاصمة إلى العمل من منازلهم، بالإضافة إلى تعليق الدراسة في المدارس، وذلك لتقليل الازدحام المروري الخانق المتوقع في مكسيكو سيتي خلال يوم الافتتاح، مما يضمن انسيابية حركة التنقل للمشاركين والجماهير العالمية





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