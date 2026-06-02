الملك سلمان وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية بنجاح موسم الحج

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي شكر جوابية لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمناسبة نجاح موسم حج 1447هـ الذي بلغ عدد حجاجه 1,707,301 حاج.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، وذلك بمناسبة تهنئة سموه له بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.

وأعرب الملك سلمان في برقيته عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها جميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، والتي أسهمت في توفير الأمن والراحة والطمأنينة لأكثر من مليون وسبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد حاج، من مختلف دول العالم، أدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. وأكد الملك سلمان أن هذا النجاح الكبير لموسم الحج لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة تخطيط دقيق وعمل متقن وتعاون مثمر بين جميع الجهات الحكومية والأهلية والأمنية، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية المتكاملة التي تم اعتمادها أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً للجميع دوام التوفيق، وأن يمن الله على حجاج بيته العتيق بالقبول وحسن العودة إلى أوطانهم سالمين غانمين. كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أعرب فيها عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، والتي أثمرت عن نجاح موسم حج استثنائي هذا العام.

وأشار ولي العهد إلى أن هذا التوفيق يعود أولاً إلى فضل الله وعونه، ثم إلى الرعاية والتوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتنفيذ الدقيق لخطط الحج التي شملت جوانب أمنية وصحية وتنظيمية وخدمية ومرورية، وبمتابعة حثيثة من الجهات المعنية لضمان راحة الحجاج. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وأنها مستمرة في تطوير منظومة الحج والعمرة وفق رؤية 2030، التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

ودعا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها. وشملت البرقيتان إشادة بالجهود الاستثنائية التي بذلها رجال الأمن والجهات الخدمية والإدارية في جميع المشاعر المقدسة، والتي تجلت في تنقل الحجاج بين مشعر منى وعرفة ومزدلفة بكل سلاسة ويسر، مع توفير كافة سبل الراحة والخدمات الصحية والوقائية.

كما أشاد الملك وولي العهد بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية ولجنة الحج العليا في التنسيق والإشراف على جميع العمليات، مما ساهم في نجاح الموسم رغم الأعداد الكبيرة من الحجاج والتحديات اللوجستية. وأكدت البرقيتان على أن ما تحقق من نجاح هو ثمرة للعمل الجماعي والتعاون بين جميع القطاعات، وأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ستظل حريصة على خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما.

واختتمت البرقيتان بالدعاء للجميع بالتوفيق، وللمملكة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على الجميع باليمن والمسرات





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الملك سلمان ولي العهد موسم الحج نجاح الحج لجنة الحج العليا

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