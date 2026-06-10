المنتخب السعودي ينهي استعداداته لخوض كأس العالم 2026 بتعادل سلبي أمام نظيره السنغالي

انتهت المباراة الودية بين المنتخبين السعودي والسنغالي بتعادل دون أهداف، في آخر اختبار قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

أنهى المنتخب السعودي استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بتعادل سلبي أمام نظيره السنغالي، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو الأمريكية.

وشهدت المواجهة العديد من الفرص الخطيرة من الجانبين، إلا أن تألق الحارسين وغياب اللمسة الأخيرة حالا دون هز الشباك، ليكتفي المنتخبان بالتعادل دون أهداف في آخر اختبار قبل انطلاق منافسات المونديال. بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي واضح، ونجح في تهديد مرمى السنغال مبكرًا عند الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل سعود عبدالحميد كرة عرضية خطيرة من داخل منطقة الجزاء، قابلها فراس البريكان بتسديدة مباشرة، إلا أن الحارس إدوارد ميندي تصدى لها بنجاح.

وواصل "الأخضر" محاولاته الهجومية، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما مرر سالم الدوسري كرة متقنة إلى مصعب الجوير داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير مباشرة نحو المرمى، لكن ميندي واصل تألقه وأبعد الكرة. وجاء الرد السنغالي في الدقيقة 14، بعدما ارتقى لامين كامارا لكرة داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه، إلا أن الحارس محمد العويس كان في الموعد وتصدى للمحاولة بنجاح.

وفي الدقيقة 20، أنقذ سعود عبدالحميد مرمى المنتخب السعودي بعدما تصدى لتسديدة ساديو ماني من ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء، ليمنع فرصة خطيرة للمنتخب السنغالي. وعاد منتخب السنغال لتهديد مرمى "الأخضر" في الدقيقة 29، عندما نفذ الحاج مالك ضيوف ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت أعلى العارضة بقليل.

ورد المنتخب السعودي سريعًا بفرصة خطيرة بعد دقيقة واحدة، حيث ارتقى محمد أبو الشامات لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه من مسافة قريبة، لكنها مرت فوق المرمى، بعد تمريرة مميزة من سالم الدوسري. واقترب الأخضر مجددًا من التسجيل في الدقيقة 32، عندما وصلت الكرة إلى ناصر الدوسري داخل منطقة الجزاء، ليسددها باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم بعد تدخل من الحارس إدوارد ميندي.

وشهدت الدقيقة 36 تألقًا جديدًا لمحمد العويس، بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من كريبان دياتا من داخل منطقة الجزاء، محافظًا على نظافة شباكه. واستمرت المحاولات السعودية حتى الدقيقة 38، حين أطلق مصعب الجوير تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس إدوارد ميندي نجح في التصدي لها وأمسك الكرة بثبات.

ومباراة السعودية والسنغال استعدادًا للمونديال، شهدت الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول فرصة خطيرة للمنتخب السنغالي، بعدما أطلق شريف ندياي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس محمد العويس تألق وتصدى لها بنجاح، محافظًا على نظافة شباكه. وفي الدقيقة 61، حاول المنتخب السعودي الوصول إلى الشباك عبر أيمن يحيى، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار المرمى.

وعاد محمد العويس للتألق في الدقيقة 66، بعدما تصدى ببراعة لرأسية مامادو سار من داخل منطقة الجزاء، ليواصل تأمين مرماه أمام المحاولات السنغالية. وواصل العويس حضوره المميز في المباراة، بعدما أنقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 73، إثر رأسية قوية من موسى نياخاتي من داخل منطقة الجزاء، ليحرم المنتخب السنغالي من هز الشباك.

ومباراة السعودية والسنغال استعدادًا للمونديال، شهدت الدقيقة 84 من عمر المباراة حالة طرد في صفوف المنتخب السنغالي، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية في وجه نيكولاس جاكسون. وجاء قرار الطرد عقب تدخل قوي من لاعب السنغال على عبدالله الحمدان، ليكمل منتخب بلاده الدقائق المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين





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كأس العالم 2026، المنتخب السعودي، المنتخب السنغالي

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