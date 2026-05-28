المنتخب السعودي يبدأ تحضيراته لكأس العالم 2026 بمواجهة ودية ضد الإكوادور

يخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته الودية استعداداً لكأس العالم 2026 ضد الإكوادور في نيوجيرسي ثم مواجهتين ضد بورتوريكو والسنغال في تكساس قبل الدخول في المنافسة الرسمية

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض أولى مبارياته الودية ضمن برنامجه الإعدادي ل كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا حيث سيلتقي مع منتخب الإكوادور مساء اليوم الأحد الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت السعودية على ملعب سبورتس إليستريند في هاريسون بولاية نيوجيرسي تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس الذي يهدف من وراء هذا اللقاء إلى تحديد أسلوب اللعب الفني المناسب واختيار التشكيلة الأساسية التي ستخوض منافسات المونديال المقبل.

وبعد انتهاء المواجهة الأولى سيتحول المنتخب السعودي إلى مدينة أوستن في تكساس لبدء المرحلة الثانية من التحضيرات والتي ستستمر حتى يوم الأربعاء 10 يونيو القادم وخلال هذه الفترة ستُ houses مواجهتين وديتين الأولى ضد منتخب بورتوريكو يوم السبت 6 يونيو على ملعب Q2 في أوستن في الساعة 2:00 صباحاً والثانية ضد منتخب السنغال يوم الأربعاء 10 يونيو على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو.

وستدخل بعثة الأخضر مرحلة البطولة رسمياً اعتباراً من 10 يونيو حيث سيتخذ فندق أوستن مقراً رئيسياً للبعثة طوال فترة المشاركة في كأس العالم 2026 وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المواجهة الافتتاحية للمنتخب السعودي في المجموعة الثامنة ستكون ضد منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء 16 يونيو الساعة 1:00 صباحاً تليها مباراة إسبانيا يوم الأحد 22 يونيو الساعة 7:00 مساءً ثم يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب الرأس الأخضر يوم السبت 27 يونيو الساعة 3:00 صباحاً





