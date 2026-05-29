المنتخب السعودي تحت 21 عاماً يختتم تحضيراته لمواجهة الصين في بطولة تولون

يختتم المنتخب السعودي تحت 21 عاماً تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب الصين في بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا، حيث يقود الإيطالي لويجي دي بياجو التدريبات الختامية لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والخطط التكتيكية.

يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عاماً أخر حصصه التدريبية غداً السبت استعداداً لمواجهة نظيره الصيني يوم الأحد ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا.

ويقود الإيطالي لويجي دي بياجو تدريبات الأخضر التي تهدف إلى تثبيت التشكيلة الأساسية والخطط التكتيكية التي سيواجه بها المنتخب الصيني. وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمنافسة في البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات قوية مثل كولومبيا وتونس والكونغو الديمقراطية. ويؤكد الجهاز الفني بقيادة دي بياجو على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة لتطوير اللاعبين وزيادة خبراتهم الدولية. يذكر أن بطولة تولون تعد من أبرز البطولات الدولية للفئات العمرية، حيث تخرج فيها العديد من النجوم العالميين عبر التاريخ.

ويسعى المنتخب السعودي إلى استثمار هذه المشاركة في تجربة اللاعبين الشباب ودمجهم في أجواء المنافسات القوية تمهيداً للمشاركات المستقبلية مع المنتخب الأول. ويلعب الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وكولومبيا وتونس والكونغو الديمقراطية. وستكون مباراة الصين اختباراً حقيقياً لقدرات لاعبي المنتخب السعودي الذين يتمتعون بمهارات فنية عالية ولياقة بدنية جيدة. ويعمل الجهاز الفني على معالجة بعض النقاط الفنية التي ظهرت خلال المعسكرات السابقة لتحسين الأداء الجماعي والفردي.

من جانبه، أكد لويجي دي بياجو في تصريحات إعلامية أن المنتخب الصيني منظم ويمتلك لاعبين سريعين، مما يستوجب التركيز الدفاعي والهجومي في آن واحد. وأشار إلى أن هدفه الرئيسي هو تطوير أداء اللاعبين وإعدادهم للمنافسات القارية والعالمية. وستكون مباريات الأخضر في دور المجموعات حافلة بالتحديات، حيث سيواجه كولومبيا الثلاثاء 4 يونيو، ثم تونس الجمعة 7 يونيو، وأخيراً الكونغو الديمقراطية الثلاثاء 10 يونيو. وتأمل الجماهير السعودية في رؤية مستوى مشرف من فريقها الشاب الذي يمثل مستقبل الكرة السعودية.

ويستمر تحضير المنتخب السعودي تحت 21 عاماً في أجواء مفعمة بالحماس والجدية، حيث يخوض اللاعبون تدريبات مكثفة صباحية ومسائية تحت إشراف طاقم فني متكامل. ويتضمن البرنامج التدريبي تمارين لياقية وفنية وتكتيكية، بالإضافة إلى جلسات تحليل فيديو لمباريات المنتخب الصيني. ويهدف الجهاز الفني إلى اكتشاف نقاط القوة والضعف في المنتخب المنافس لوضع خطة محكمة تحقق الفوز في المباراة الأولى من البطولة. كما يسعى دي بياجو إلى إشراك أكبر عدد من اللاعبين لاختبار قدراتهم ومنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم.

ويتمتع المنتخب السعودي تحت 21 عاماً بمجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين تألقوا في الدوري المحلي وفي البطولات الآسيوية للشباب. ومن المتوقع أن يقدم الأخضر أداءً قوياً في هذه البطولة التي تُقام سنوياً في فرنسا وتشارك فيها منتخبات من جميع القارات. ويعد منتخب الصين منافساً صعباً في هذه البطولة، حيث يتمتع بتنظيم دفاعي محكم وهجمات مرتدة سريعة. لذلك، يركز الجهاز الفني على الجانب التكتيكي والذهني للاعبين لضمان التركيز طوال المباراة.

في الختام، يطمح المنتخب السعودي تحت 21 عاماً إلى تحقيق بداية قوية في بطولة تولون من خلال الفوز على الصين، مما يعزز فرصه في التأهل إلى الدور نصف النهائي. وتتمثل أهمية هذه البطولة في أنها تمنح اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك بمنتخبات من مختلف القارات وتطوير مستوياتهم. وستكون أنظار الجماهير السعودية والعربية متجهة إلى هذه المباراة المنتظرة، متمنين التوفيق للأخضر في مشواره بالبطولة





