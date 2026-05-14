المنتدى الآسيوي الثاني للمرأة يطلق أعماله في أوزبكستان

انطلقت في جمهورية أوزبكستان أعمال المنتدى الآسيوي الثاني للمرأة بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، تحت عنوان الاستثمار في المرأة أساس النمو المستدام.

وتشارك في أعمال المنتدى وفود برلمانية وحكومية من عدد من القيادات النسائية والمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلي بعثات دبلوماسية. ورحب فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضياييف في كلمة ألقتها نيابة عنه معالي رئيسة جهاز إدارة شؤون رئيس جمهورية أوزبكستان سعيدة شوكت ميرغيائيفا بالوفود المشاركة في المنتدى، مشيدًا بالدور المحوري للمرأة الآسيوية، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن المرأة في آسيا تمتلك إمكانات هائلة ومواهب فريدة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع مستقر ومزدهر، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يعد منصة تاريخية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لضمان حقوق المرأة وحمايتها، وتمكين المرأة في التعليم والابتكار.

ويناقش المنتدى محاور رئيسية كالتمكين الاقتصادي، والتعليم والابتكار والحماية الاجتماعية ودور المرأة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة وتعزيز وصول النساء إلى التعليم والابتكار والتكنولوجيا الرقمية. ويشهد كذلك على هامش أعماله لقاءات جانبية، لبحث تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم قضايا المرأة. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المنتدى برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أعضاء مجلس الشورى الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي





