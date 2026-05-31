المنتخب الياباني يفوز على آيسلندا ودياً استعداداً لكأس العالم 2026

فاز المنتخب الياباني على آيسلندا بهدف نظيف في مباراة ودية ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، محققاً رابع انتصاراته توالياً. سيواجه اليابان هولندا وتونس والسويد في المجموعة السادسة من المونديال.

حقق المنتخب الياباني لكرة القدم انتصارًا مهمًا اليوم بتغلبه على نظيره الآيسلندي بهدف نظيف في مباراة ودية أقيمت على ملعب национальي في طوكيو. جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق المهاجم كوكي أوغاوا، مما أعطى المنتخب الياباني الثقة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 .

هذا الفوز هو الرابع على التوالي للمنتخب الياباني في استعداداته للمونديال بعد انتصارات سابقة على إسكتلندا وإنجلترا في مارس الماضي ثم الفوز على البرازيل بنتيجة 3-2 في أكتوبر. وأكد الاتحاد الياباني لكرة القدم أن المدرب هاجيمي مورياسو سيكمل البرنامج التحضيري بمرحلة تركيز كاملة على التدريبات seule وتجهيز اللاعبين بدنياً وتكتيكياً للاعبين للمنافسة العالمية. وتعد هذه المرحلة حاسمة في تحديد التشكيلة النهائية التي ستخوض الغمار في أمريكا الشمالية.

من المقرر أن يبدأ المنتخب الياباني مشاركته في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد هولندا في 14 يونيو، ثم سيواجه تونس في 21 يونيو، قبل أن يختتم مباريات المجموعة السادسة بمواجهة السويد في 26 من نفس الشهر. ورغم أن اليابان شاركت في سبع نسخ سابقة من كأس العالم، إلا أنها لم تتجاوز دور الـ16 في تاريخها، مما يجعل تجاوز هذا الدور هدفاً أساسياً في المونديال المقبل.

وتاريخياً، كانت اليابان أول منتخب آسيوي يتأهل لكأس العالم عام 1998، كما استضافت نسخة 2002 بالشراكة مع كوريا الجنوبية، مما منحها خبرة تنظيمية كبيرة. تكتسب استعدادات المنتخب الياباني أهمية كبيرة نظراً لمشاركة منتخبات قوية في مجموعته مثل هولندا وتونس والسويد، مما يعني أن كل مباراة ستكون تحدياً كبيراً. ويسعى المدرب مورياسو لتحقيق أفضل أداء ممكن، معتمداً على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

كما أن الفوز المتتالي في المباريات الودية يعزز الثقة داخل الفريق ويساعد في بناء الروح المعنوية العالية. وفي المقابل، يعاني المنتخب الآيسلندي من تراجع في المستوى最近، مما جعله يواجه صعوبات في التأهل للبطولات الكبرى. ويعكست نتيجة اليوم على الفارق في المستوى بين المنتخبين، حيث سيطر اليابانيون على معظم فترات المباراة وصدروا هجمات خطيرة حتى جاء الهدف المتأخر. ستشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على التكتيكات والاستراتيجيات الفردية والجماعية، حيث سيعمل الجهاز الفني على إصلاح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة.

وسيكون للمحترفين اليابانيين في الدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي دور حيوي في قيادة الفريق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التجربة السابقة لليابان في استضافة كأس World Cup عام 2002 قد أسهمت في تطوير البنية التحتية والثقافة الكروية في البلاد، مما ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني اليوم. ويهتم الجمهور الياباني بكرة القدم بشكل متزايد.





