المملكة العربية السعودية تواصل ريادتها الإنسانية بفصل التوأم التنزاني نانسي ونايس في الرياض

تفاصيل العملية الجراحية المعقدة لفصل التوأم التنزاني الملتصق نانسي ونايس ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، والتي تعكس الجهود الطبية والإنسانية للمملكة عالمياً.

في خطوة تجسد أسمى معاني الإنسانية والعطاء، وبناء على التوجيهات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- فقد بدأت في مدينة الرياض عملية جراحية كبرى تهدف إلى فصل التوأم الملتصق من جمهورية تنزانيا، واللتان تحملان اسمي نانسي ونايس.

هذه العملية التي انطلقت في صباح اليوم بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني، لا تمثل مجرد إجراء طبي، بل هي رسالة حب وتضامن من المملكة العربية السعودية إلى العالم أجمع، مؤكدة على التزامها بتقديم الرعاية الصحية المتقدمة لكل محتاج بغض النظر عن جنسيته أو موقعه الجغرافي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد للعمل الإنساني الطبي على مستوى القارات الخمس. وقد كشف معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي مفصل، أن التوأم نانسي ونايس قد وصلتا إلى أراضي المملكة في السابع والعشرين من يناير لعام 2026م.

وفور وصولهما، خضعتا لسلسلة طويلة ومعقدة من الفحوصات الطبية الدقيقة والتحاليل الشاملة، كما عقد الفريق الطبي عدة اجتماعات تشاورية مكثفة للوصول إلى أدق التفاصيل التشريحية للحالة. وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن التوأمين ملتصقتان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، وبشكل أكثر تعقيداً، فإن لكل منهما طرفاً سفلياً واحداً، بينما تشتركان في طرف سفلي ثالث يعاني من تشوه خلقي.

ولم تتوقف التعقيدات عند هذا الحد، بل أظهرت الفحوصات اشتراكهما في أعضاء حيوية تشمل الكبد، والأمعاء الغليظة، وفتحة الشرج، بالإضافة إلى الجهاز البولي والتناسلي، مع وجود تشوه ملحوظ في الجهاز التناسلي الخارجي المشترك، مما يجعل من عملية الفصل تحدياً طبياً كبيراً يتطلب دقة متناهية. ومن الناحية التنفيذية، أوضح الدكتور الربيعة أن الخطة الجراحية تم تصميمها بدقة لتنفذ على عشر مراحل متتالية، ومن المتوقع أن تستغرق العملية حوالي 16 ساعة من العمل المتواصل بإذن الله.

ويشارك في هذا العمل الضخم نخبة من الكفاءات الطبية تضم 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية المتميزة. وتتنوع هذه التخصصات لتشمل جراحة الأطفال، وجراحة التجميل، وجراحة المسالك البولية للأطفال، وجراحة العظام للأطفال، بالإضافة إلى فريق التخدير وبقية التخصصات المساندة التي تضمن سلامة التوأمين طوال فترة الجراحة. وأكد معاليه أن هذه العملية تُصنف ضمن العمليات الدقيقة جداً، ومع ذلك فإن نسبة النجاح المتوقعة -بمشيئة الله- تزيد على 60%، وهو ما يعطي أملاً كبيراً في تغيير حياة هاتين الطفلتين إلى الأفضل.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور الربيعة إلى أن هذه الحالة تمثل العملية الثالثة لتوائم ملتصقة قادمة من تنزانيا، وهي العملية رقم 71 في السجل الحافل للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. هذا البرنامج الذي انطلق منذ عام 1990م، استطاع بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة أن يقدم الرعاية الطبية لـ 157 توأماً ملتصقاً قدموا من 28 دولة مختلفة موزعة على 5 قارات، مما جعل البرنامج مرجعاً عالمياً في هذا النوع من الجراحات المعقدة.

وفي ختام تصريحه، رفع الدكتور الربيعة باسمه وباسم جميع أعضاء الفريق الطبي أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود والاهتمام والمتابعة المستمرة التي يحظى بها البرنامج، سائلاً المولى عز وجل أن تكلل هذه العملية بالنجاح التام، وأن يمن على التوأم نانسي ونايس بالصحة والعافية والشفاء العاجل لتعودا إلى أهلهما في تنزانيا بحياة طبيعية ومستقرة





