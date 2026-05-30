المكسيك تفرض قيودًا على المسافرين من دول إيبولا قبل كأس العالم 2026

قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم 2026، فرضت المكسيك قيودًا وقائية على المسافرين القادمين من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان بسبب تفشي فيروس إيبولا. تشمل الإجراءات، التي تطبقها شركات الطيران المكسيكية الكبرى، منع دخول هؤلاء المسافرين لمدة 60 يومًا بالتزامن مع استضافة المكسيك والولايات المتحدة وكندا للبطولة، في إجراءات منسقة مع واشنطن وأوتاوا. هستند شبهة صحية محتملة خلال الحدث الرياضي الأكبر.

قبل نحو أسبوعين من مشاركتها باستضافة كأس العالم، أعلنت المكسيك فرض قيود وقائية على المسافرين القادمين من دول إفريقية تشهد تفشيًا ل فيروس إيبولا ، في إجراءات منسقة مع الولايات المتحدة وكندا استعدادًا ل كأس العالم 2026 .

تشمل القيود، التي فرضتها شركات طيران مكسيكية مثل أيرومكسيكو فيفا أيروبوس وفولاريس، منع دخول المسافرين الذين زاروا أوغندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال الـ21 يومًا الماضية، وتستمر لمدة 60 يومًا. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بدء تطبيق بروتوكولات للمراقبة الوبائية للحد من المخاطر الصحية خلال البطولة. كان البيت الأبيض أعلن أن المنتخب الكونغولي سيخضع لعزل صحي لمدة 21 يومًا إذا أراد دخول الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إنذار صحي دولي من منظمة الصحة العالمية بسبب تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق الكونغو وامتداده لأوغندا وجنوب السودان





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيروس إيبولا كأس العالم 2026 المكسيك قيود سفر منظمة الصحة العالمية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أخبار يوم الجمعة 29 مايو/أيار 2026تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 29 مايو/أيار 2026.

Read more »

النفط يتراجع متجها نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريلتراجعت أسعار النفط اليوم وتتجه الأسعار نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل 2026، ​عقب تقارير عن اتفاق واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق ‌النار، لكن الاتفاق لم يعتمد بعد.

Read more »

مواجهة أندورا.. أول اختبار لمنتخب العراق قبل مونديال 2026 (التشكيليأتي تشكيل منتخب العراق أمام أندورا، الذي اختاره المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، ضمن استعدادات 'أسود الرافدين' لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بكرة القدم.

Read more »

أرنولد يعول على «شكيمة العراقيين» لتحقيق المفاجأة بالموندياليعوّل المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، على شكيمة العراقيين لتحقيق المفاجأة في مونديال 2026.

Read more »

بيرتوني يحذر سكالوني: الولاء لنفس الوجوه قد يكون قاتلاً!تُعد الأرجنتين مرشحة بقوة للدفاع عن لقبها في مونديال 2026، لكن حظوظها قد تتعرض لضربة.

Read more »

هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّابدشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026

Read more »