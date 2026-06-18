المملكة العربية السعودية تحقق المركز 13 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2026

قفزة نوعية للمملكة العربية السعودية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 بحلولها في المرتبة 13 عالمياً والثالثة ضمن مجموعة العشرين، نتيجة لإصلاحات رؤية 2030.

في قفزة نوعية تعكس عمق التحولات الهيكلية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات التنموية، حققت المملكة إنجازاً دولياً جديداً بحلولها في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين سبعين دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.

هذا التقدم الملحوظ، الذي تمثل في صعود المملكة أربع مراتب عن النسخة السابقة، جاء مدعوماً بتحسن شامل ومستدام في كافة المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في خمسة عشر محوراً فرعياً من أصل عشرين محوراً، مما وضع المملكة في المركز الثالث على مستوى دول مجموعة العشرين، وهو ما يؤكد تسارع وتيرة النمو والتحول الاقتصادي في البلاد.

وقد أكد معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن هذه النتائج الإيجابية والقفزات النوعية في مؤشرات التنافسية العالمية لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود دفة التغيير نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن تفوق المملكة يعود بشكل أساسي إلى الأداء الاقتصادي القوي، ورفع مستوى كفاءة العمل الحكومي، وتطوير بيئة الأعمال، وتحديث البنية التحتية، مع تحسن لافت في مؤشرات حيوية مثل التجارة الدولية والتوظيف وتطوير التشريعات المنظمة للأعمال، حيث تفوقت المملكة على معظم دول مجموعة العشرين في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، لتأتي مباشرة بعد الولايات المتحدة والصين.

وبالنظر إلى التفاصيل الرقمية للتقرير، يظهر بوضوح التطور في المحاور الأساسية، حيث انتقلت المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وفي محور الكفاءة الحكومية من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، بينما شهد محور كفاءة الأعمال تقدماً من المرتبة الثانية عشرة إلى التاسعة، وتحسن محور البنية التحتية من المرتبة الحادية والثلاثين إلى الثامنة والعشرين. هذا التقدم لم يتوقف عند المحاور الكبرى، بل امتد ليشمل تحقيق مراكز متقدمة جداً في 17 مؤشراً فرعياً حلت فيها المملكة ضمن الثلاثة الأوائل عالمياً، حيث تصدرت العالم في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وكثافة مستخدمي الإنترنت.

كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مجالات التماسك الاجتماعي والنشاط الريادي في مراحله المبكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني، وفي المرتبة الثالثة في شفافية السياسات الحكومية وكفاءة المالية العامة وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، فضلاً عن دخولها قائمة العشرة الأوائل في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262 مؤشراً. وعلى صعيد بيئة الاستثمار، كشفت نتائج استطلاعات الرأي الموجهة للمديرين التنفيذيين عن عوامل جاذبية قوية للاقتصاد السعودي، تمثلت في الديناميكية العالية للسوق، وموثوقية البنية التحتية، واستقرار السياسات الحكومية وقابليتها للتوقع، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل وجودة حوكمة الشركات والبيئة القانونية الفعالة.

ويأتي هذا النجاح ثمرة لتكامل الجهود بين المركز السعودي للتنافسية والأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك الهيئة العامة للإحصاء، حيث تم تنفيذ ما يزيد عن ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني ساهمت بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز التنافسية، مع التركيز على معالجة تحديات القطاع الخاص وتوعيته بالمبادرات الحكومية الجديدة. ويظل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية المرجع الأكثر شمولية لقياس قدرة الدول على إدارة مواردها وتطوير اقتصاداتها، مما يجعل من هذا الإنجاز شهادة دولية على نجاح المسيرة الإصلاحية في المملكة





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