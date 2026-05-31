المملكة تُطلق تأشيرات العمرة عبر منصة "نسك" بعد ختام موسم الحج

إصدار تأشيرات العمرة يبدأ فور الانتهاء من الحج، مع تفعيل منصة "نسك" الرقمية لتسهيل حجوزات المعتمرين وتعزيز الخدمات الرقمية في السعودية.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، عن انطلاق إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء موسم الحج، في خطوة تعكس جاهزية المملكة المتقدمة لاستقبال المعتمرين من شتى دول العالم.

وقد تم تمكين وزارة الحج والعمرة من خلال منصة "نسك" الرقمية الموحدة لتقديم خدمات الحجز وإصدار التصاريح بسهولة ويسر، ما يتيح للمستخدمين فرصة حجز مواعيدهم وتسجيل بياناتهم بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى إجراءات يدوية معقدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية القيادة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل تجربة ضيوف الرحمن، مع توقعات بتسجيل أعداد مليونية من المعتمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستندين إلى نجاح موسم حج 2026 الذي تميز بتنظيم عالي وأمن محكم وسهولة في أداء المناسك





