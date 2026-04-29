الملك تشارلز الثالث يمازح ترمب: لولا البريطانيون لكنتم تتكلمون الفرنسية

الملك تشارلز الثالث تبادل النكات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض ، الثلاثاء، حيث ردّ الملك بالمِثل على تصريحات سابقة لترمب حول مساهمة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

قال تشارلز ممازحاً إنه لولا البريطانيون لكان الأميركيون يتكلمون الفرنسية، في إشارة إلى الصراع التاريخي بين بريطانيا وفرنسا على السيطرة على أمريكا الشمالية قبل استقلال الولايات المتحدة. جاءت هذه الملاحظة بعد أن قال ترمب في قمة دافوس إنه لولا الولايات المتحدة لكانت الدول الأوروبية تتكلم الألمانية واليابانية. وعلى الرغم من هذه المزاحات، أكد الملك تشارلز على "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة، وأثنى على التعاون الوثيق بين البلدين.

كما أشار بشكل فكاهي إلى التعديلات التي أجراها ترمب على الجناح الشرقي للبيت الأبيض، مذكراً بأن البريطانيين حاولوا بدورهم "إعادة تطوير" البيت الأبيض في عام 1814 عندما أحرقوا المبنى. كما لم يغفل الملك الإشارة إلى حادثة حفلة شاي بوسطن الشهيرة، في إشارة إلى تاريخ العلاقات المعقدة بين البلدين. من جانبه، استغل ترمب هذه الفرصة لمزاح خصومه المحليين، مشيراً إلى أن الملك تشارلز استطاع أن يجبر الديمقراطيين على الوقوف والتصفيق، وهو أمر لم يتمكن هو من تحقيقه.

وقدّم الملك تشارلز للرئيس ترمب هدية رمزية وهي جرس الغواصة البريطانية "إتش إم إس ترمب"، التي خدمت في الحرب العالمية الثانية، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الجرس شاهداً على تاريخ البلدين المشترك ومستقبلهما المشرق. وأكد الرئيس ترمب بدوره أن الولايات المتحدة ليس لديها "أصدقاء أقرب من البريطانيين".

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين بعض التوترات، خاصة فيما يتعلق بالحرب في إيران، إلا أن المأدبة الرسمية عكست أجواءً ودية وإيجابية، وسعت إلى تعزيز الروابط التاريخية والاستراتيجية بين بريطانيا والولايات المتحدة. كما سلطت حادثة محاولة الاعتداء على الرئيس ترمب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في الولايات المتحدة، وأثارت تساؤلات حول الأمن الرئاسي.

وتعتبر زيارة الملك تشارلز إلى واشنطن محاولة لإدارة أزمة متعددة الأبعاد، تجمع بين رمزية التاريخ وضغوط الحاضر، وتسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة





