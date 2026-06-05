المنتخب السعودي ينهي التحضيرات للودية أمام بورتوريكو

تختم المنتخب السعودي تحضيراته استعداداً لخوض مواجهته الودية أمام منتخب بورتوريكو في غمرة التحضيرات المكثفة التي تحتضنها ولاية تكساس الأميركية، في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

أجرى لاعبو ال منتخب السعودي حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، واشتمل المران على جوانب لياقية وفنية، حيث طبّق اللاعبون تمارين اللياقة والتمرير، أعقبها تطبيق عدد من الجمل الفنية في الكرات الثابتة واللمسات التكتيكية الأخيرة.

وتوجه المدرب دونيس إلى تدوير تشكيلته الأساسية في مواجهة الغد، حيث تشير مصادر الشرق الأوسط إلى رغبته في إشراك عدد من الأسماء والعناصر التي لم تحظ بفرصة اللعب في المباراة الودية السابقة، بهدف الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين البدنية والفنية. وعلى صعيد جاهزية اللاعبين الطبية، أشارت ذات المصادر إلى أن استجابة الحارس نواف العقيدي للجلسات العلاجية المكثفة تسير على خير ما يرام، وبات قريباً من الدخول في مرحلة التأهيل البدني تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية، حيث من المتوقع أن ينخرط مع زملائه خلال الفترة التي تسبق مواجهة السنغال الودية المقبلة.

ومن جانبه، لم يشارك المدافع حسان تمبكتي في التدريبات الجماعية اليوم، وتواجد في العيادة الطبية برفقة الجهاز الطبي إثر معاناته من شد عضلي بسيط، بعد أن تعذر عليه إكمال الحصة التدريبية يوم أمس نظير شعوره ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية





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منتخب السعودي ودية بورتوريكو تخضيرات كأس العالم 2026

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