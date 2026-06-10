المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا في الأردن

تستعد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة التي سيستضيفها الأردن من 17 إلى 27 يوليو، بمواجهة سوريا ولبنان والإمارات في المجموعة (إي) ضمن هدف رفع مستوى الكرة النسائية وتطوير خبرات اللاعبات.

استعداد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات يأتي في إطار مسعى حثيث لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة والمنطقة.

يستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم البطولة في الفترة من 17 إلى 27 من شهر يوليو المقبل، ويشار إليها بثمانية منتخبات عربية هي الأردن، والإمارات، والبحرين، والعراق، والسعودية، وسوريا، وفلسطين، ولبنان. وأجرت القرعة اليوم (الأربعاء) وتحدد أن المنتخب الأخضر سيتنافس في المجموعة (إي) إلى جانب منتخبات سوريا ولبنان والإمارات، ما يمنح اللاعبات فرصة لاختبار قدراتهن أمام فرق ذات مستويات مختلفة ومنافسة قوية. تهدف البطولة إلى رفع مستوى الاحتكاك الفني بين الفرق وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات وتطوير مهارات اللاعبات الشابات.

وتشير مديرة إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد، إلى أن المشاركة في هذه البطولة تشكل محطة أساسية في مسار إعداد المنتخب الوطني للناشئات، مشددةً على أن هذا الحدث يعكس خُطّة إعداد طويلة المدى تهدف إلى صقل قدرات اللاعبات وتعزيز جاهزيتهم للمسابقات المستقبلية. وتؤكد أن التفاعل مع فرق إقليمية متميزة سيسهم في رفع المستوى الفني للفريق وإكساب اللاعبات خبرة دولية قيمة.

من جانبها، أعرب الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئات عن تطلعه لتحقيق أقصى استفادة فنية من المشاركة في البطولة، مؤكدين على أهمية تقديم أداء يُظهر التطور الملحوظ لكرة القدم النسائية السعودية. وقد أشار المدرب إلى أن التركيز سيكون على الجوانب التكتيكية والفنية، مع العمل على تحسين التواصل داخل الملعب وتعزيز الروح الجماعية. وفي ختام التحضيرات، يهدف الفريق إلى تحقيق نتائج ملموسة ترتقي بمستوى المنافسة الإقليمية وتؤسس لقاعدة صلبة تبني عليها الفرق المستقبلية للمنتخب الوطني للناشئات.

إن هذه المشاركة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي خطوة استراتيجية لتقوية بنية كرة القدم النسائية في المملكة وتعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والعالمية





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