المملكة العربية السعودية تكلل مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 بنجاح ثقافي باهر

تقرير مفصل حول اختتام مشاركة المملكة العربية السعودية في الدورة الحادية والثلاثين من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، وتسليط الضوء على الجهود الثقافية السعودية في تعزيز الروابط المعرفية العربية.

شهدت العاصمة المغربية الرباط حدثاً ثقافياً استثنائياً تمثل في اختتام مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الحادية والثلاثين، وهي المشاركة التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة الممتدة من الأول وحتى العاشر من شهر مايو لعام 2026م.

وقد جاء هذا الحضور السعودي ليعكس عمق الروابط التاريخية والمعرفية المتجذرة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، حيث تحول الجناح السعودي إلى ملتقى فكري جمع بين المبدعين والقراء من مختلف الجنسيات، مما أبرز الدور الريادي للمملكة في دعم الثقافة العربية المعاصرة وتعزيز آليات التبادل المعرفي بين المشرق والمغرب العربي في إطار من الأخوة والتعاون الثقافي المشترك. وفي سياق هذا النجاح، أكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن هذه المشاركة لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت تجسيداً حقيقياً لعمق العلاقات الثقافية التي تربط البلدين الشقيقين، وسعياً دؤوباً لإبراز الحراك الأدبي والمعرفي السعودي المتسارع أمام الجمهور المغربي والعالمي.

وأشار الواصل إلى أن الجناح السعودي صُمم ليكون نافذة ثقافية متكاملة تعكس التنوع الفكري والإبداعي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الثقافة ركيزة أساسية لجودة الحياة ومحركاً للتنمية المستدامة. وأوضح أن البرنامج الثقافي المصاحب للمشاركة قد وفر مساحة حيوية لتبادل الخبرات، حيث تم تنظيم سلسلة من الندوات الحوارية والأمسيات الشعرية التي ناقشت قضايا جوهرية في مجالات الأدب والنشر والترجمة، مما ساهم في تسليط الضوء على المنجز الثقافي السعودي وتأثيره الملموس في الفضاء العربي والدولي، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتح آفاقاً جديدة لدعم المبدعين والناشرين السعوديين في الوصول إلى أسواق ثقافية جديدة.

وقد تضمن الجناح السعودي برنامجاً ثقافياً ثرياً شارك فيه نخبة من الأدباء والأديبات الذين قدموا رؤى نقدية وأعمالاً إبداعية عكست حيوية المشهد الثقافي في المملكة، وهو ما لمسناه من خلال الإقبال الجماهيري الكبير والاهتمام الملحوظ بالمحتوى الأدبي السعودي. كما تم استعراض المبادرات الوطنية التي تهدف إلى دعم الكتاب والمؤلف، وتعزيز صناعة النشر المحلية لتواكب المعايير العالمية.

ولم تقتصر المشاركة على الجوانب الأدبية فحسب، بل امتدت لتشمل تكاملاً مؤسسياً رفيع المستوى، حيث ضم الجناح جهات حكومية وكيانات ثقافية عريقة، منها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي استعرض دقة وإتقان طباعة كتاب الله، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة التي قدمت نموذجاً في حفظ التراث وتيسير المعرفة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي أبرزت الدور الأكاديمي والبحثي للمرأة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، كان لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حضور بارز في تعزيز مكانة اللغة العربية والتعريف بمبادراته العالمية، بينما ساهم المرصد العربي للترجمة في تقديم رؤى حول أهمية نقل المعرفة بين اللغات المختلفة لمد جسور التواصل الحضاري.

كما شاركت وزارة العدل والملحقية الثقافية السعودية في الرباط، مما عكس صورة شاملة عن الدولة السعودية في مختلف مجالاتها التشريعية والتعليمية والثقافية. إن هذا التلاحم بين الجهات المشاركة يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها في المشهد الثقافي الدولي، ليس فقط كدولة داعمة للثقافة، بل كمنارة للعطاء المعرفي ووجهة ثقافية رائدة تسعى لنشر قيم التسامح والحوار والإبداع، مما يجعل من معرض الرباط محطة نجاح جديدة في مسيرة التواصل الثقافي السعودي مع العالم العربي وخارجه





