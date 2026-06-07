المملكة تحرز تقدما في حمايتها للبيئة وتعزيز الاستدامة

ارتفعت نسبة المناطق البرية المحمية في المملكة إلى 18.1%، فيما بلغت نسبة المناطق البحرية المحمية 16.1%، لتصل المساحات المشمولة بالحماية إلى 34.2% من النظم البيئية البرية والبحرية. وقد تم تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتوسيع المسطحات الخضراء في الأحياء الحضرية إلى أكثر من 7 ملايين متر مربع. كما أن المملكة انضمت إلى 40 موقعا في شبكة الجيوبارك العالمية التابعة لليونسكو. على صعيد المؤشرات الدولية، حققت المملكة مرتبة متقدمة في العديد من المؤشرات البيئية، مما يعكس الجهود الوطنية الشجاعة لحماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

سجلت المملكة تقدما ملحوظا في حمايتها للبيئة وتعزيز ال استدامة ، حيث ارتفعت نسبة المناطق البرية المحمية إلى 18.1%، فيما بلغت نسبة المناطق البحرية المحمية 16.1%، لتصل المساحات المشمولة بالحماية إلى 34.2% من النظم البيئية البرية والبحرية.

وهذا يعكس الجهود الوطنية الشجاعة لحماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، حيث تم تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتوسيع المسطحات الخضراء في الأحياء الحضرية إلى أكثر من 7 ملايين متر مربع. كما أن المملكة انضمت إلى 40 موقعا في شبكة الجيوبارك العالمية التابعة لليونسكو، مما يعكس تنوعها الجيولوجي الطبيعي الفريد. على صعيد المؤشرات الدولية، حققت المملكة مرتبة متقدمة في العديد من المؤشرات البيئية، مثل 'عدم فقدان الغطاء الشجري' و'الأرض الرطبة' و'حماية البيئات الطبيعية'.

وتجسد هذه الأرقام مسارا متواصلا نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز جودة الحياة





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