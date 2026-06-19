المملكة تحقق 6 ميداليات في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2026

حقق المنتخب السعودي للرياضيات ست ميداليات دولية في أولمبياد البلقان للناشئين 2026 برومانيا، بما في ذلك ذهبية وفضيتان وبرونزيات ثلاث، ليرتفع إجمالي ميداليات المملكة في تاريخ مشاركاتها في المسابقة إلى 75 ميدالية. ويبرز الإنجاز دور برامج موهبة ووزارة التعليم في إعداد الطلبة للمنافسات العالمية، ويأتي في إطار مستهدفات رؤية 2030 لتنمية المواهب الوطنية.

حقق المنتخب السعودي للرياضيات إنجازاً ملموساً في منافسات أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2026، حيث حصل على ست ميداليات دولية خلال مشاركته في النسخة الثلاثين من المسابقة التي استضافتها رومانيا بين 15 و20 يونيو.

وتوزعت الميداليات على ذهبية واحدة وفضيتين وثلاث برونزيات، ليرتفع الرصيد الإجمالي للمملكة في تاريخ مشاركاتها في هذا الأولمبياد إلى 75 ميدالية. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد فاعلية البرامج المشتركة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم في مجال اكتشاف ورعاية المواهب العلمية، وتحديداً في مجال الرياضيات، تمهيداً لتأهيل الطلبة للمنافسات العالمية. وقد حصل على الميدالية الذهبية الطالب حسين عبدالله آل عمران من المنطقة الشرقية، في حين نال الميداليتين الفضيتين كل من فارس محمد الكنهل من منطقة الرياض، وأنور حسام غنيم من منطقة تبوك.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب جواد محمد الناصر من محافظة الأحساء، ومؤمل سراج السيهاتي من المنطقة الشرقية، ومحسن ماهر خان من محافظة جدة. وقد اشتمل برنامج الإعداد على مراحل تدريب مكثفة، تشمل معسكرات تأهيلية واختبارات علمية متقدمة، به负载 تنمية مهارات حل المسائل المعقدة لدى الطلبة، وتطوير قدراتهم في التفكير المنطقي والتحليل الرياضي. ويُعد أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين مسابقة مرموقة吸引 الطلبة الموهوبين من مختلف الدول، وتشترط ألا يتجاوز عمر المشاركين 15 عاماً و6 أشهر.

وتساهم المشاركة السعودية المنتظمة، والتي بلغت هذه الدورة الرابعة عشرة، في تعزيز المكانة العلمية للمملكة على خريطة المسابقات الدولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد جيل سعودي قادر على الإبداع والمنافسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا





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أولمبياد البلقان للرياضيات المنتخب السعودي للرياضيات موهبة وزارة التعليم رؤية 2030

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