المملكة العربية السعودية تحقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر السعادة العالمي

كشف تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 عن تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشر السعادة العالمي، حيث صعدت من المرتبة 37 إلى المرتبة 22 عالمياً، مع هدف الوصول إلى المرتبة الخامسة بحلول عام 2030. يعكس هذا التقدم أثر رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة.

أظهرت أرقام تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 تقدماً ملحوظاً للمملكة العربية السعودية في مؤشر السعادة العالمي، حيث ارتقى ترتيبها من المركز 37 في خط الأساس إلى المركز 22 على مستوى العالم بحلول عام 2025.

يأتي هذا التقدم في إطار مسار طموح يهدف إلى الوصول إلى المركز الخامس عالمياً بحلول عام 2030. وقد سجلت المملكة تحسناً في درجة المؤشر من 6.34 في خط الأساس إلى 6.817 في عام 2025، محققة بذلك نسبة 98% من الهدف السنوي المحدد وهو 6.96 درجة. ويطمح التقرير إلى الوصول بدرجة المملكة إلى 7.54 درجة بحلول عام 2030.

يُعد مؤشر السعادة العالمي، الذي يصدر عن مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد بالتعاون مع مؤسسة غالوب الدولية، أداة قياس شاملة لمستويات الرفاه وجودة الحياة. يعتمد المؤشر على مجموعة متنوعة من المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك الصحة والدخل والدعم الاجتماعي والحرية والثقة ومكافحة الفساد. ويعكس التقدم الذي حققته المملكة العربية السعودية الأثر الإيجابي لبرامج رؤية 2030 واستراتيجياتها التنفيذية في تحسين جودة الحياة الشاملة.

يشمل ذلك رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة في مجالات الترفيه والثقافة والسياحة والرياضة، بالإضافة إلى تهيئة المدن لتشجيع النشاط البدني وتعزيز البيئة القانونية من خلال الإصلاحات المتعلقة بالعدالة ومكافحة الفساد. وقد أشار التقرير إلى أن المملكة حققت تقدماً كبيراً مقارنة بعام 2016، مع التأكيد على وجود بعض التحديات المتعلقة بدقة البيانات المستخدمة وحداثتها، خاصة في المجالات التي تعتمد عليها الجهة المصدرة للمؤشر.

وأوضح التقرير أن عدم توفر بيانات محدثة قد يؤثر على دقة المؤشر وعدم قدرته على عكس التقدم الفعلي الذي تشهده المملكة على أرض الواقع. ومن الأمثلة التي تم ذكرها في التقرير هو الاعتماد على تقديرات قديمة لمتوسط العمر الصحي، في حين أعلنت المملكة عن ارتفاع متوسط العمر إلى 79.7 سنة. وهذا يسلط الضوء على أهمية تحديث البيانات وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية المسؤولة عن إصدار المؤشرات.

وتؤكد رؤية 2030 على متابعة أداء المؤشر في الدورات القادمة والتنسيق مع الجهة المصدرة لضمان دقة البيانات وحداثتها، مما يعكس التحولات الإيجابية التي تشهدها المملكة في مجالات الحياة والصحة العامة والرفاه المجتمعي. هذا التقدم هو جزء من مسار وطني شامل يهدف إلى تحويل مؤشرات الرفاه وجودة الحياة من مجرد أهداف نظرية إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وتطوير المدن وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين، مما يعزز مكانة المملكة في المؤشرات العالمية في السنوات القادمة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السعادة المملكة العربية السعودية رؤية 2030 مؤشر السعادة العالمي جودة الحياة

United States Latest News, United States Headlines

