المملكة تحقق رقمًا قياسيًا في أعداد المعتمرين.. 18.03 مليون معتمر في عام 2025

سجلت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المعتمرين القادمين من خارجها، حيث بلغ 18.03 مليون معتمر في عام 2025، متجاوزةً الهدف السنوي البالغ 15 مليونًا، بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والتحول الرقمي وتسهيل التأشيرات.

شهدت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا في استقبال ضيوف الرحمن، حيث سجلت أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عام 2025، بلغ 18.03 مليون معتمر.

هذا الإنجاز يتجاوز بشكل ملحوظ الهدف السنوي الذي كان مُحددًا مسبقًا، والذي كان يبلغ 15 مليون معتمر، ويُعد مؤشرًا قويًا على النجاح الكبير الذي حققته المملكة في تطوير قطاع الحج والعمرة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للمسلمين. يعزى هذا النمو الاستثنائي إلى سلسلة من العوامل المتضافرة، أبرزها الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي الشامل في الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تطوير المواقع الثقافية والتراثية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

لقد أحدثت المملكة ثورة حقيقية في تجربة المعتمر، من خلال إطلاق منصات رقمية متطورة مثل منصة 'نسك' والمنصة الموحدة للتأشيرات، والتي ساهمت في تبسيط وتسريع إجراءات الحجز والإقامة والتنقل، وتوفير معلومات شاملة وخدمات مخصصة للمعتمرين من مختلف أنحاء العالم. لم تقتصر الجهود على الجانب الرقمي فحسب، بل امتدت لتشمل تطوير شامل للمرافق والخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين، وتحسين شبكات الطرق والمواصلات، وتوفير خدمات الإسكان والضيافة عالية الجودة.

كما أولت المملكة اهتمامًا خاصًا بتطوير المواقع الثقافية والتراثية في المدينتين المقدستين، بهدف إثراء تجربة المعتمر والزائر، وتعريفهم بتاريخ الإسلام العريق وثقافته الغنية. إن هذا التطور الشامل يعكس رؤية المملكة الطموحة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم لأداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر.

الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلهم لتقديم خدمات عالية الجودة للمعتمرين هو جزء أساسي من هذه الرؤية، حيث شارك أكثر من 184 ألف متطوع في خدمة ضيوف الرحمن خلال عام 2025، مما يعكس الالتزام المجتمعي بتقديم الدعم والرعاية للمعتمرين. وتشير الإحصائيات إلى أن تطبيق 'نسك' قد تجاوز 44 مليون عملية تحميل، وسجل 4 مليارات تفاعل من المستخدمين من 190 دولة حول العالم، مما يؤكد على الانتشار الواسع للتطبيق وأهميته في تسهيل إجراءات العمرة للمعتمرين.

كما أن إمكانية حجز رحلة العمرة كاملة خلال دقيقتين فقط من خلال التطبيق تعكس الكفاءة العالية والسرعة في تقديم الخدمات الرقمية. إن هذا النجاح الكبير في استقبال المعتمرين يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للحج والعمرة، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

وتؤكد المملكة على استمرارها في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمادية، بهدف تقديم تجربة عمرة لا تُنسى لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم. إن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم قياسي، بل هو دليل على التزام المملكة الراسخ بخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن





