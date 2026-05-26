المنتخب السعودي يبدأ رحلة التحضير لمونديال 2026 بمعسكر نيويورك تحت رعاية ودعم ملكي

تغطية شاملة لوصول المنتخب السعودي إلى نيويورك لبدء معسكره الإعدادي لكأس العالم 2026، مع تسليط الضوء على الدعم الذي تلقاه اللاعبون من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وتفاصيل البرنامج التدريبي.

بدأت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، الملقب ب الأخضر ، رحلتها الطموحة نحو الاستعداد ل كأس العالم 2026 ، في أجواء مفعمة بالحماس والوطنية العالية. وقد شهدت لحظات الوداع في صالة المغادرة مشهداً مؤثراً عكس التلاحم والروح الرياضية، حيث تلقى أعضاء البعثة تحية خاصة وتحفيزاً رفيع المستوى من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي نقلها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأكد سمو وزير الرياضة في كلمته أن مشاركة الأخضر في هذا المحفل العالمي الكبير ليست مجرد مشاركة رياضية عابرة، بل هي امتداد لوجود الرياضة السعودية وتألقها في كافة المحافل الدولية الكبرى، داعياً اللاعبين إلى بذل أقصى جهودهم وتقديم أفضل ما لديهم من إمكانات فنية وبدنية، مسلحين بروح القتال والإصرار لتمثيل الوطن خير تمثيل في الاستحقاق المونديالي القادم الذي يطمح من خلاله المنتخب لتحقيق إنجازات تاريخية تضاف إلى سجلاته. ولم تخلُ مراسم المغادرة من اللمسات التراثية والاجتماعية التي تميز الهوية السعودية الأصيلة، حيث استُقبلت البعثة بالقهوة السعودية ورائحة العود الفاخرة، مما أضفى أجواءً احتفالية على الرحلة.

وفي لفتة إنسانية ورياضية ملهمة، شهدت الصالة حضور مجموعة من اللاعبين الناشئين من مواليد عام 2011، بعضهم من أكاديمية مهد والبعض الآخر من مختلف الأندية، والذين وجدوا في نجوم المنتخب الأول قدوة لهم في مسيرتهم الرياضية. وقد تفاعل نجوم الأخضر مع هؤلاء الصغار بشكل لافت، حيث حرص القائد سالم الدوسري والحارس محمد العويس وبقية النجوم على التقاط الصور التذكارية وتوقيع القمصان، بينما وجه فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب، كلمات تشجيعية للناشئين واعداً إياهم بأن يأتي اليوم الذي يتم استقبالهم فيه كأبطال يمثلون الوطن في المحافل الدولية.

كما رصدت الأجواء تلاحم اللاعبين وتوزيعهم في مجموعات ودية سادتها الضحكات والحديث الجانبي، مما يعكس الانسجام الكبير والترابط القوي بين عناصر الفريق قبل الانطلاق في رحلة شاقة وطويلة نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الجانب الآخر، وصلت بعثة المنتخب السعودي في ساعة متأخرة من يوم الاثنين إلى مدينة نيويورك الأمريكية قادمة من العاصمة الرياض، وذلك لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يندرج ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج التحضير الشامل للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكان في استقبال البعثة عند وصولها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي القنصل العام للمملكة في نيويورك، عبد الله بن محمد الحمدان، ونائب القنصل العام عبد الله الفوزان، حيث أعرب ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن خالص شكره وتقديره للقنصلية السعودية في نيويورك على حسن الاستقبال وتسهيل كافة الإجراءات اللوجستية لضمان راحة البعثة وتفرغها الكامل للتدريبات. ومن المقرر أن يدشن المنتخب برنامجه التدريبي المكثف من خلال حصص تدريبية تقام على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، حيث سيعمل الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية للاعبين في بيئة احترافية متكاملة تضمن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء.

ويتضمن البرنامج الفني لهذا المعسكر، الذي يستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي، خوض مواجهة ودية قوية ومهمة ضد منتخب الإكوادور، وذلك يوم السبت الموافق 30 مايو على ملعب سبورتس إليستريتد في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي. وتأتي هذه المباراة في إطار اختبارات الجاهزية والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل الدخول في غمار المنافسات الرسمية.

إن هذا التخطيط الدقيق والمبكر، الذي يشمل معسكرات في الولايات المتحدة الأمريكية، يعكس الرؤية الاستراتيجية للاتحاد السعودي لكرة القدم في تهيئة اللاعبين نفسياً وبدنياً على الأجواء والملاعب التي ستستضيف المونديال، مما يمنح الأخضر ميزة تنافسية كبيرة من حيث التأقلم مع المناخ والملاعب. إن تضافر الجهود بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي والقنصليات في الخارج يبرهن على الدعم اللامحدود الذي تحظى به كرة القدم السعودية للوصول إلى منصات التتويج العالمية ورفع راية المملكة عالياً في سماء الرياضة الدولية، مؤكداً أن الطموح السعودي لا سقف له في عالم الساحرة المستديرة





