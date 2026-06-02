المنتخب السعودي لكرة القدم يواصل تدريباته في أوستن الأمريكية قبل كأس العالم FIFA 2026

بعد وصول بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، بدأ اللاعبون اليوم تدريباتهم المكثفة في أوستن، حيث يواجهون منتخب بورتوريكو في مباراة ودية يوم الجمعة القادمة على ملعب Q2 بمدينة أوستن، ثم منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر الجاري على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو. وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة القادم على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر الجاري على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو. ويأتي المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب منتخبات (إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر).

ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم2026..

"الأخضر" يصل إلى مدينة أوستن الأمريكية ويُجري تدريبات مكثفة وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الاثنين إلى مدينة أوستن بولاية تكساس قادمة من نيويورك، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي، التي تمتد حتى التاسع من يونيو الجاري، ضمن المرحلة الرابعة (الأخيرة) من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026. وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار أوستن الدولي القنصل العام للمملكة في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي، وعدد من منسوبي القنصلية العامة.

وأكّد القنصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، حرص القنصلية العامة على تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لبعثة المنتخب خلال وجودها في أوستن، إضافة إلى خدمة المواطنين السعوديين الموجودين والزائرين للولايات المتحدة لمؤازرة الأخضر، متمنيًا للمنتخب التوفيق في معسكره الإعدادي ومشاركته المقبلة في كأس العالم FIFA 2026™ بما يعكس تطور كرة القدم السعودية في ظل الدعم والاهتمام الذي تحظى به الرياضة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة القادم على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر الجاري على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

ويأتي المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب منتخبات (إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر). وعقب وصول الأخضر لمدينة أوستن بولاية تكساس بدأ اللاعبون اليوم تدريباته المكثفة، ضمن المرحلة الرابعة (الأخيرة) من برنامج الإعداد لكأس العالمFIFA 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى، التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الإكوادور مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا بدأ بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بتمارين تكتيكية. ويواصل الأخضر تدريباته في السادسة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء بحصة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الـ 15 دقيقة الأولى





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب السعودي لكرة القدم كأس العالم FIFA 2026 دريعات مكثفة مدينة أوستن الأمريكية منتخب بورتوريكو منتخب السنغال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس العالم FIFA 2026. وضمّت القائمة (26) لاعبًا، هم: محمد العويس، نواف

Read more »

Saudi National Team Enters 2026 FIFA World Cup with Renewed AmbitionsThe Saudi national team enters the 2026 FIFA World Cup with renewed ambitions, aiming to repeat the achievement of the 1994 generation that shone in the World Cup in the United States during their first participation. The team will face Spain, Uruguay, and Cape Verde in Group H.

Read more »

رابطة الدوري السعودي تكشف روزنامة موسم روشن 2026-2027 وسط ازدحام محلي وقاري ودوليرابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف روزنامة دوري روشن 2026-2027، بانطلاقة في 13 أغسطس 2026 وختام في 29 مايو 2027، مع 34 جولة خلال 103 أيام و80 يوماً للتوقفات ال

Read more »

الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديدأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس الملك لموسم 2026 - 2027.

Read more »

رابطة المحترفين: انطلاق الموسم الجديد.. 13 أغسطسأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027، والتي تضمنت...

Read more »

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 32% وتصل لـ34.9 مليار دولارأعلن البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026 (يوليو 2025 - مارس 2026)، حيث بلغت 34.9 مليار دولار.

Read more »