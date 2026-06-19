المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كوريا الجنوبية

تأهل المنتخب المكسيكي مبكرًا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد تغلبه على كوريا الجنوبية 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ليكون أولteam يحقق ذلك في البطولة.

تأهل المنتخب المكسيك ي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 كأول فريق يحقق هذا الإنجاز في مرحلة المجموعات، بعد فوزه على كوريا الجنوبية 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

سجل الهدف الوحيد لويس رومو في الدقيقة 50 مستفيدًا من خطأ دفاعي كوري. بهذ الفوز، رفعت المكسيك رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقيت كوريا الجنوبية على 3 نقاط. المباراة التي أقيمت على ملعب أكرون في غوادالاخارا، شهدت تفوقًا مكسيكيًا في الشوط الثاني بعد تلقيب متوازن في الشوط الأول.

سيكون المنتخب المكسيكي، صاحب الأرض والجمهور، قد ضمن أول بطاقة تأهل في تاريخ البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا بالشراكة مع المكسيك. státistry تنتظر المكسيك مباراتها الأخيرة لتأكيد صدارة المجموعة، بينما يواجه产品经理 الكوري تضحيات كبيرة في الجولة الأخيرة للحفاظ على حظوظه في التأهل كوصيف





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كأس العالم 2026 المكسيك كوريا الجنوبية دور الـ32 لويس رومو

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