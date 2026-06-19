تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 بعد فوزه 2-0 على أستراليا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته ويلتحق بالمكسيك كأول المتأهلين. كما تضمنت الأخبار قصة مشجع برازيلي ارتدى قميص الأرجنتين لتجنب لعنة تمثال روكي.

حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أحد الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 ، تأهلاً مبكراً إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة .

سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق خطأ دفاعي أسترالي، حيث أحرز المدافع الأسترالي كاميرون بورغس هدفاً757 عن المرمى الأمريكي بالخطأ بعد 11 دقيقة فقط من بداية المباراة. وأضاف المنتخب الأمريكي الهدف الثاني في الشوط الثاني ليضمن الفوز ويحقق انتصاره الثاني توالياً في المجموعة. بهذا الفوز رفع منتخب الولايات المتحدة رصيده إلى 6 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة الرابعة، متقدماً على منتخب أستراليا الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وأصبح المنتخب الأمريكي ثاني المنتخبات التي تحجز مقعداً في الدور الـ32 من المونديال بعد منتخب المكسيك الذي كان قد تأهل سابقاً. وتنتظر أستراليا نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي تركيا والباراغواي المقررة صباح غد السبت لتحديد موقعتها في الترتيب. في سياق آخر، تشهد مباراة البرازيل وهايتي المقررة فجر غد السبت على ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا ضمن نفس البطولة، ظاهرة مثيرة للاهتمام تتعلق بمشجع برازيلي قرر ارتداء قميص منتخب الأرجنتين تجنباً لما يسمى بلعنة تمثال روكي.

행 circulated widely among football fans as a lighthearted way to dodge the supposed curse that befell some Brazilian players after a photo with the Rocky statue in Philadelphia. The story adds a cultural and superstitious layer to the tournament's narrative, illustrating how fans blend local lore with their support.

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