المملكة تُعلن خلو موسم حج 1447 هـ من أي تفشيات وبائية رغم تحديات عالمية

وزارة الصحة السعودية تؤكد أن موسم حج 1447 هـ خالٍ من أي تفشيات إيبولا أو هانتا، مشيرة إلى جاهزية المنظومة الصحية وتنسيقها مع الجهات الدولية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

أعلنت وزارة ال صحة السعودية أن موسم حج عام 1447 هـ خالٍ من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية قد تؤثر على الجمهور، مؤكدّة أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الفترة.

جاء هذا الإعلان رغم تزامن عدة تحديات صحية عالمية، من بينها تفشي عدوى إيبولا في بعض الدول ومراقبة حالات فيروس هانتا على المستوى الدولي، ما استدعى أعلى مستويات الرصد والتأهب والجاهزية في المملكة. فقد استمرت المنظومة الصحية في تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية على مدار الساعة، إلى جانب حملات توعية شاملة وتفتيشات وبائية مستمرة، ما ضمن عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو تأكيد لمرضى إيبولا أو هانتا بين الحجاج.





أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن هذا الخلو من التفشيات يعبّر عن العناية الفائقة التي يولّيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصحة وسلامة ضيوف الرحمن، وأوضح أن السعودية لا تنظر إلى حماية صحة الإنسان داخل حدودها فقط، بل تسهم بفاعلية في سلامة الصحة العامة عالمياً نظراً لمكانتها كمستضيف لأكبر تجمع إسلامي على الأرض. وأشار إلى أن الاستعداد المبكر والتنسيق المستمر مع الهيئات الصحية الوطنية والدولية كانا عاملين أساسيين في رفع جاهزية الاستجابة لأي مخاطر صحية محتملة، وهو ما تجسد في نجاح الموسم على الصعيدين الصحي والإداري.





بعد إعلان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الأمير سعود بن مشعل، عن نجاح الموسم على مختلف المستويات، أعربت الوزارة عن شكرها العميق للجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وكذلك للجنة الدائمة للحج والعمرة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما سلطت الضوء على الدور المحوري للكوادر الطبية وأفراد الأمن وجميع الجهات المشاركة في خدمة الحجاج، مؤيدةً أن هذا التكامل يعكس ريادة المملكة في إدارة الحشود وتقديم الرعاية الصحية على نطاق واسع.

وأخيرًا، أكدت الوزارة أن النجاح الصحي لهذا الموسم هو امتداد لدعم القيادة الرشيدة غير المحدود، وتوظيف جميع الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى مستويات الراحة والطمأنينة لهم





