المكسيك تتأهب لافتتاح مونديال 2026 في أزتيكا وألمانيا للسيدات تنهي تصفيات المونديال بسجل مثالي

تفاصيل استعدادات المنتخب المكسيكي للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 أمام جنوب أفريقيا في استاد أزتيكا العريق، وقصة عودة المدرب هوغو بروس، بالإضافة إلى تأهل المنتخب الألماني للسيدات لمونديال 2027 في البرازيل.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نحو المكسيك التي تستعد لاستضافة حدث كروي تاريخي في نسخة كأس العالم 2026 ، حيث يستهل المنتخب المكسيك ي مشواره في البطولة على أرضه ومواجهة منتخب جنوب أفريقيا في مباراة افتتاحية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والضغوط.

ويطمح المنتخب المكسيكي لتحقيق بداية قوية ومظفرة تليق بتطلعات الجماهير الغفيرة التي ستملأ مدرجات استاد أزتيكا الأيقوني، هذا الملعب الذي يعد معبدا لكرة القدم واستضاف البطولة في مناسبتين سابقتين عامي 1970 و1986. وتمثل هذه المواجهة عودة رمزية لهذا الصرح الرياضي العريق إلى قلب المنافسات المونديالية، كما أنها تعيد إلى الأذهان ذكريات مباراة افتتاحية لنسخة 2010 التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في جوهانسبرغ.

وفي هذه النسخة الموسعة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، يدخل المضيف المكسيكي اللقاء وهو المرشح الأوفر حظا للفوز، مدركا أن النقاط الثلاث ستكون حاسمة في صراعه على صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. ويعزز من ثقة الفريق المكسيكي بقيادة المدرب خافيير أغيري سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث لم يتلق الفريق أي خسارة في آخر ثماني مباريات، وهو ما يمثل أطول سلسلة عدم هزيمة للمكسيك في تاريخ مشاركاتها المونديالية، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة قبل الدخول في غمار البطولة تحت أنظار أكثر من 80 ألف مشجع في ملعب أزتيكا الذي خضع لعمليات تجديد شاملة ليكون جاهزا لهذا الحدث العالمي.

على الجانب الآخر، تبرز قصة إنسانية ورياضية ملهمة بطلها المدرب البلجيكي هوغو بروس، الذي يقود منتخب جنوب أفريقيا في رحلته للعودة إلى المونديال بعد غياب طويل منذ نسخة 2010 التي استضافتها بلاده. وبالنسبة لبروس، فإن المباراة الافتتاحية في استاد أزتيكا تمثل اكتمال دورة زمنية مدتها أربعون عاما، حيث يعود إلى نفس الملعب الذي خاض فيه مباراة افتتاحية كلاعب مع المنتخب البلجيكي في نسخة 1986، والتي انتهت حينها بخسارة بلجيكا أمام المكسيك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام حشد جماهيري مرعب وصل إلى 110 آلاف مشجع.

ويؤكد بروس، البالغ من العمر 74 عاما، أن تلك التجربة القديمة تركت في نفسه أثرا لا ينسى وجعلته يدرك مدى عظمة وكبرياء بطولة كأس العالم. ورغم اعترافه بالتحديات الكبيرة التي يفرضها اللعب أمام جمهور المكسيك المتحمس، إلا أنه يراهن على قدرة لاعبيه المحليين على تحقيق مفاجأة مدوية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بخطة اللعب والتركيز الذهني العالي وعدم التأثر بالضجيج الجماهيري في المدرجات، في محاولة لكسر هيمنة المضيف وفرض أسلوب جنوب أفريقيا على مجريات اللقاء.

وفي سياق رياضي آخر، تواصل كرة القدم النسائية تألقها، حيث نجح المنتخب الألماني في ختم مشواره في تصفيات كأس العالم للسيدات بسجل مثالي وخالٍ من الهزائم، بعد تحقيقه فوزا مستحقا على منتخب سلوفينيا بهدفين دون رد في مدينة ليوبليانا. وبهذه النتيجة، يكون المنتخب الألماني قد ضمن تأهله المباشر إلى نهائيات مونديال 2027 التي ستستضيفها البرازيل، متصدرا مجموعته برصيد 16 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادل وحيد.

ورغم الفوز، أشار المدرب كريستيان فوك، الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والخمسين تزامنا مع المباراة، إلى أن الأداء لم يكن في أفضل حالاته، مرجعا ذلك إلى حالة الإرهاق البدني التي تعاني منها اللاعبات بعد موسم شاق وطويل من المنافسات. وقد جاء الهدف الأول للمباراة عن طريق خطأ دفاعي من اللاعبة السلوفينية لارا براشنيكار التي سجلت في مرمى فريقها بالخطأ، قبل أن تعزز شيكيرا مارتينيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الخمسين، مسجلة بذلك أول أهدافها مع المنتخب الوطني.

وفيما يخص ترتيب المجموعة، حل منتخب النرويج في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد تغلبه على النمسا، وهو ما سيضطر الفريق النرويجي لخوض مرحلة الملحق في الخريف المقبل لمحاولة انتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال البرازيلي، مما يبرز الفوارق الفنية والبدنية التي ميزت المسيرة الألمانية في هذه التصفيات





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كأس العالم 2026 استاد أزتيكا المكسيك منتخب ألمانيا للسيدات جنوب أفريقيا

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