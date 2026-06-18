المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة (13) عالميًا في التقرير السنوي للتنافسية العالمية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحقيقها للمرتبة (13) عالميًا من أصل (70) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وتقدمت المملكة (4) مراتب في نسخة العام 2026م، مدعومةً بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسة للتقرير، إلى جانب التقدم في (15) محورًا فرعيًا من أصل (20) محورًا.

حققت ال مملكة العربية السعودية المرتبة (13) عالميًا من أصل (70) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي لل تنافسية العالمية الصادر عن مركز ال تنافسية العالمي التابع لل معهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

وتقدمت المملكة (4) مراتب في نسخة العام 2026م، مدعومةً بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسة للتقرير، إلى جانب التقدم في (15) محورًا فرعيًا من أصل (20) محورًا، ما جعلها في المرتبة الـ(3) بين دول مجموعة العشرين. وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمؤشرات الدولية المعتبرة، هي نتيجة لتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى لها رؤية المملكة 2030.

وضحت نتائج التقرير أن المملكة أحرزت أداءً إيجابيًا في جميع المحاور الرئيسة، حيث تقدمت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ(17) إلى المرتبة الـ(12)، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ(17) إلى المرتبة الـ(12)، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ(12) إلى المرتبة الـ(9)، وفي محور البنية التحتية من المرتبة الـ(31) إلى المرتبة الـ(28).

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 17 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات: نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت (لكل 1000 من السكان)، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات: قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب تحقيقها المراتب الـ10 الأولى في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، التي كان من أبرزها ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات والقدرة على توقعها، والقدرة على الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الصديقة للأعمال. ويعد تقدم المملكة في نتائج التقرير استمرارًا للجهود التي يبذلها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية ذوات العلاقة، حيث تم تحديث ومتابعة بيانات المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب تنفيذ 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني حسنت كفاءة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة، إضافة إلى حصر ومعالجة تحديات القطاع الخاص، وتوعيته بالإصلاحات والمبادرات والجهود الحكومية





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