المملكة العربية السعودية تُعلن عن 32.5 مليار دولار من المساعدات المتعددة للبلدان النامية وتُبرز حجم الدعم لفلسطين ومصر

تكشف البيانات الأخيرة عن تقديم السعودية 32.5 مليار دولار عبر 71 مشروعاً تنمويًا، مع تركيز خاص على فلسطين التي تلقت 5.57 مليار دولار، ومصر التي تستفيد من ودائع بنكية واستثمارات في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.

تُظهر الأرقام الأخيرة للمملكة العربية السعودية مدى سعة وتنوع مساعداتها الخارجية، حيث بلغت قيمة المساعدات العامة نحو 32.5 مليار دولار أمريكي، موزَّعة على 71 مشروعاً متنوعاً يغطي مجالات التنمية البشرية وال اقتصاد ية.

وتأتي فلسطين في مقدمة المستفيدين من هذه المساعدات، إذ حصلت على ما يقارب 5.57 مليار دولار من خلال تنفيذ 327 مشروعاً يشتمل على بنى تحتية إنسانية، برامج دعم اللاجئين، ومبادرات تنموية في التعليم والصحة. تتجسد المساعدات السعودية الرسمية في مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من المساهمات الخيرية والإنسانية وصولاً إلى الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة. ومنذ عام 1975، أطلقت منصة المساعدات السعودية لتوثيق جميع التحويلات الخارجية، حيث سجل إجمالي تلك المساعدات أكثر من 140 مليار دولار (ما يعادل 528 مليار ريال سعودي).

وتشمل هذه المساعدات إسهامات في مشاريع الطاقة المتجددة، تحسين الخدمات الصحية، تطوير البنية التحتية، وتعزيز أنظمة التعليم في الدول المستفيدة. في ما يخص العلاقات الثنائية مع مصر، تتجسد أوجه التعاون الاستراتيجي في دعم اقتصادي مستمر يمتد عبر عقود متعددة. فقد وفرت السعودية ودائعاً في البنك المركزي المصري إلى جانب استثمارات مباشرة في قطاعات الطاقة، الصحة، التعليم، والبنية التحتية. يُنظر إلى هذه المساعدات كأحد الركائز الأساسية لتعزيز الشراكة السعودية-المصرية، خصوصاً في فترات الأزمات الاقتصادية التي مرت بها القاهرة.

كما أن الاستثمارات السعودية في السوق المصرية شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة، العقارات، الصناعات التحويلية، والخدمات المالية. إلى جانب مصر، تُظهر الإحصاءات أن اليمن احتل المركز الثاني من حيث القيمة المستلمة من المساعدات السعودية، حيث بلغ إجمالي ما تلقاه حوالي 28.7 مليار دولار. وتلت ذلك باكستان بمبلغ يقارب 13.4 مليار دولار. وعلى رغم هذه الأرقام الكبيرة، تُبرز فلسطين مكانتها البارزة كأول مستفيد في إطار تنفيذ المشروعات المتعددة التي تدعم التنمية الشاملة لسكانها.

إن حجم وتنوع المساعدات السعودية يعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، ويُظهر القدرة على تنسيق جهود إنسانية واقتصادية متكاملة عبر أدوات تمويل متقدمة وشراكات استراتيجية طويلة الأمد. وهذا الدور المتنامي للمملكة في الساحة الدولية يُعطي مثالاً واضحاً على كيفية استثمار الثروات الوطنية في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة عبر الحدود





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