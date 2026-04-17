المملكة القابضة تستحوذ على 70% من نادي الهلال في صفقة تاريخية

وقّعت شركة المملكة القابضة اتفاقية استحواذ ملزمة على 70% من رأس مال شركة نادي الهلال، بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.4 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأداء التجاري للنادي وتوسيع شراكاته الدولية، ودعم رؤية المملكة 2030.

شهد القطاع الرياضي السعودي اليوم الخميس حدثاً تاريخياً بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة . بموجب هذه الاتفاقية، تستحوذ شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال ، وذلك بناءً على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال لرأس المال كاملاً. أما حقوق الملكية، فقد بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، ممثلة 100% من إجمالي حقوق الملكية التابعة للشركة. هذه الصفقة الاستراتيجية لا تقتصر على مجرد انتقال ملكية، بل تعكس رؤية طموحة لتطوير أحد أبرز الأندية السعودية على المستويين الرياضي والتجاري.

ستعمل شركة المملكة القابضة، بصفتها المالك الجديد للأغلبية في شركة نادي الهلال، على دعم النادي بشكل فعّال في مسارات تعزيز أدائه التجاري، من خلال استكشاف فرص جديدة للنمو وتحسين مصادر الإيرادات. كما سيتم التركيز على توسيع نطاق الشراكات الدولية، لربط النادي بمنظومة عالمية من الرعايات والتعاونات التي تعود بالنفع على النادي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة جهودها في تطوير البنية التحتية الرياضية للنادي، مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان بيئة تدريب ومنافسة متطورة. يُعدّ هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مدروسة من قبل شركة المملكة القابضة لتوسيع حضورها في قطاع الرياضة والترفيه الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

إن القيمة الكبيرة لعلامة نادي الهلال التجارية، إلى جانب قاعدته الجماهيرية الواسعة، وسجله الحافل بالإنجازات على الصعيدين الإقليمي والقاري، تشكل أساساً قوياً لتوفير فرص تجارية مجزية على المدى الطويل. كما يدعم هذا الاستثمار جهود المملكة في تطوير منظومة رياضية تتميز بالاحترافية العالية والإدارة الكفؤة. من جانبه، أوضح صندوق الاستثمارات العامة أن قيمة الصفقة التي قام بها بلغت 840 مليون ريال. يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الصندوق الشاملة التي تهدف إلى تعظيم العوائد من استثماراته وإعادة تدوير رأس المال بفعالية داخل الاقتصاد المحلي.

وتدعم هذه الاستراتيجية جهود الصندوق المستمرة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بعيداً عن الاعتماد على قطاع واحد. وقد كان الصندوق منذ يوليو 2023 المساهم الرئيسي في شركة نادي الهلال، وذلك كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، بهدف تسريع وتيرة التطور داخل الأندية وزيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. خلال الفترة الماضية، قاد الصندوق رحلة تحوّل مهمة في شركة نادي الهلال، بالتعاون مع الفريق التنفيذي للنادي. وقد شهدت هذه الفترة تنفيذ عملية تطوير واسعة النطاق شملت أطر الحوكمة، وتحديث البنية التحتية والمرافق الخاصة، بالإضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي للنادي.

وظهر الأثر الإيجابي لهذه الجهود بوضوح من خلال نمو العوائد والقيمة التجارية للنادي، مدعومة بالرعايات، ومبيعات المنتجات، وإيرادات المباريات. يتطلع الصندوق إلى مواصلة دعمه لمسيرة نمو شركة نادي الهلال، بصفته مالكاً لحصة فيه. وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، عن فخره واعتزازه بهذا الاستحواذ، واصفاً نادي الهلال بأنه رمز وطني ومصدر للفخر والاعتزاز.

وأكد أن الاستحواذ يعكس إيمان الشركة العميق بالدور المحوري الذي تلعبه الرياضة كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية. وأوضح أن هذا الاستحواذ سيوفر منصة فريدة لتطبيق أعلى المعايير الاستثمارية العالمية وبناء شراكات استراتيجية، مما سيساهم في إطلاق الإمكانات التجارية والرياضية لنادي الهلال، مع الحرص الشديد على الحفاظ على إرث النادي وهويته الراسخة. من جانبه، أكد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميّد، فخر الصندوق بالمساهمة في جهود التحول التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين وتحقيق نتائج مستدامة على كافة المستويات، بما يشمل اللاعبين، والمشجعين، والمجتمع المحلي بأسره. وأضاف الحميّد أن الصندوق وضع أهدافاً طموحة لمستقبل الأندية، ومكّنها من أن تتحول إلى كيانات ناجحة رياضياً وتجارياً، قادرة على تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وأكد أن نادي الهلال يبدأ اليوم فصلاً جديداً في تاريخه، والذي يتماشى بشكل كبير مع استراتيجية الصندوق لتعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة بشكل رسمي بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة.





