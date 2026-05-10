المنتخب الأردني يواجه تحديات قوية في بطولة آسيا 2026

10 مايو 2026 - 09:28 | آخر تحديث 10 مايو 2026 - 09:28

وقال سلامي: «وقعنا في مجموعة تضم منتخب أوزبكستان، وهو منتخب قوي ومتأهل إلى كأس العالم، إضافة إلى البحرين وكوريا الشمالية، وجميعها منتخبات تستحق الاحترام». وأضاف: «علينا أن نستعد بالشكل الأمثل، لأن مثل هذه البطولات تحتاج إلى جاهزية كبيرة وتركيز عالٍ، لكننا في الوقت ذاته نمتلك فرصة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك القوي».

وأشار مدرب النشامى إلى أن المشاركة العالمية تمثل محطة مهمة للكرة الأردنية، مبينًا أن تراكم الخبرات سيسهم في تجهيز المنتخب بصورة أفضل للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها كأس آسيا. وختم سلامي حديثه بقوله: «المكاسب الفنية كبيرة في مثل هذه البطولات، خصوصًا مع مواجهة منتخبات قوية، ونحن نؤمن بقدرتنا على التطور وتقديم مستويات أفضل في المستقبل»





