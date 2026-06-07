المنتخب السعودي تحت 16 عاماً يخسر أمام الجزائر 2-1 في مناورة ودية بالأحساء

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً أمام نظيره الجزائري 2-1 في مباراة ودية ضمن معسكره الإعدادي في الأحساء، مع أداء جيد وتبادل للهجمات.

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً أمام نظيره الجزائر ي بنتيجة 2-1 في المناورة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الحالي الذي يستمر لمدة أسبوعين.

وشهدت المباراة أداءً جيداً من لاعبي الأخضر في الشوط الأول حيث تمكنوا من التسجيل أولاً عن طريق اللاعب حسن اليامي بعد تمريرة رائعة من زياد الدوسري، لكن المنتخب الجزائري نجح في العودة في المباراة وتسجيل هدفين في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الجزائر. ويعتبر هذا اللقاء جزءاً من استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في البطولات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين واختبار الجاهزية البدنية والفنية للمجموعة.

ودخل المدرب الحربي المباراة بتشكيلة قوامها: يوسف بدرالدين في حراسة المرمى، ثامر العتيبي، حسن الصالح، نواف البصاص، مشاري الشهراني، أحمد الثقفي، مروان المولد، حسن اليامي، عبدالعزيز الناهض، زياد الدوسري، وخالد السبيعي. وأجرى المدرب عدة تغييرات في الشوط الثاني لإشراك أكبر عدد من اللاعبين بهدف منحهم فرصة إظهار مستوياتهم والاحتكاك بمنافس قوي مثل الجزائر.

وضم المعسكر الحالي 26 لاعباً تم اختيارهم من مختلف أندية المملكة، وهم: أحمد صويلح، يوسف بدرالدين، مشاري الشمري، مشاري الشهراني، حسن الصالح، نواف البصاص، عبدالله العريفي، سعد السلولي، رضا القصاب، ثامر العتيبي، أحمد المزيعل، عبدالرحمن السويداء، أحمد الثقفي، إبراهيم الشمراني، مروان المولد، خالد السبيعي، فيصل كاملي، ناصر الصقعبي، عبدالعزيز الناهض، يزن الجيزاني، فاضل السادة، علي الياسين، حسن اليامي، يحيى كليبي، زياد الدوسري، وعلي السعود. ويشتمل برنامج المعسكر على تدريبات يومية صباحية ومسائية، بالإضافة إلى محاضرات نظرية وفيديوهات تحليلية لمباريات سابقة، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية.

من جانبه، أعرب المدرب الحربي عن رضاه عن الأداء العام للفريق رغم الخسارة، مؤكداً أن المباراة كانت اختباراً مفيداً للاعبين، وأن النتيجة ليست الهدف الأساسي في هذه المرحلة، بل الهدف هو تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً وتطوير مهاراتهم في أجواء تنافسية. وأضاف: "سنعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة، خاصة في الجانب الدفاعي، خلال الأيام القادمة".

من جهته، أشاد رئيس بعثة المنتخب بجهاز المنتخب الجزائري على الروح الرياضية وحسن الاستقبال، مؤكداً أن مثل هذه المناورات تعود بالفائدة على الفريقين وترفع المستوى الفني. يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا القادمة، ويطمح الجهاز الفني إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور اللاعبين في هذه الفئة العمرية





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المنتخب السعودي تحت 16 عاماً الجزائر مباراة ودية معسكر الأحساء

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