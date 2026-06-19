المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية 1-0 في كأس العالم 2026

فاز منتخب المكسيك على كوريا الجنوبية 1-0 في ملعب أكرون في مدينة غوادالاخارا، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026. ونجح لويس رومو في سجله هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 50، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية على مستوى النتيجة ويضع كوريا الجنوبية تحت ضغط مطاردة التعادل حتى صافرة النهاية.

فاز منتخب المكسيك على كوريا الجنوبية 1-0 في ملعب أكرون في مدينة غوادالاخارا ، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026 . ونجح لويس رومو في سجله هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 50، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية على مستوى النتيجة ويضع كوريا الجنوبية تحت ضغط مطاردة التعادل حتى صافرة النهاية.

وشارك المنتخب الكوري في محاولات لتغيير ملامح اللقاء، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، فيما استمرت المكسيك في إدارة النتيجة وتحقيق الفوز. وتميزت المباراة بمحاولات كورية لتحقيق التعادل، لكنها لم تنجح في ذلك، فيما استمرت المكسيك في إدارة النتيجة وتحقيق الفوز. وتميزت المباراة بمحاولات كورية لتحقيق التعادل، لكنها لم تنجح في ذلك، فيما استمرت المكسيك في إدارة النتيجة وتحقيق الفوز. وتميزت المباراة بمحاولات كورية لتحقيق التعادل، لكنها لم تنجح في ذلك، فيما استمرت المكسيك في إدارة النتيجة وتحقيق الفوز.

وتميزت المباراة بمحاولات كورية لتحقيق التعادل، لكنها لم تنجح في ذلك، فيما استمرت المكسيك في إدارة النتيجة وتحقيق الفوز. وتميزت المباراة بمحاولات كورية لتحقيق التعادل، لكنها لم تنجح في ذلك، فيما استمرت المكسيك في إدارة النتيجة وتحقيق الفوز





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المكسيك كوريا الجنوبية كأس العالم 2026 ملعب أكرون غوادالاخارا لويس رومو

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