المملكة القابضة: حصة 0.34% من أسهم سبيس إكس

كشفت شركة المملكة القابضة عن حصة 0.34% من أسهم شركة سبيس إكس، التي تقدمت بطلب طرح عام أولي بهدف الإدراج في بورصة ناسداك.

كشفت شركة المملكة القابضة عن حصة 0.34% من أسهم شركة سبيس إكس ، التي تقدمت بطلب طرح عام أولي بهدف الإدراج في بورصة ناسداك . أشار البيان إلى أن القيمة الدفترية لحصتها الحالية تبلغ 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار) كما في القوائم المالية بنهاية الربع الأول، والمصنفة ضمن الاستثمارات بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر.

أشار البيان إلى أن سعر سهم الطرح العام الأولي النهائي أو التقييم الناتج عنه لشركة سبيس إكس لم يعلن بعد بصورة رسمية، وتشير تقديرات السوق المختلفة والتقارير الإعلامية إلى نطاقات متعددة من التقييمات المحتملة. استعرضت الشركة الأثر التوضيحي التقديري على القيمة العادلة لاستثمارها عند مستويين مختلفين من التقييم، حيث ستكون حصة المملكة القابضة 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار)، عند تقييم سبيس إكس بـ 1.25 تريليون دولار، فيما ستكون 21.26 مليار ريال (5.67 مليار دولار) عند التقييم بـ 1.75 تريليون دولار.

أفصحت الشركة عن أن الأمير الوليد بن طلال المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، يمتلك بصفته الشخصية وباستقلالية تامة عن الشركة 0.29% من أسهم سبيس إكس. أعلنت سبيس إكس عن تخطيطها لتحديد سعر ثابت قدره 135 دولارا للسهم في اكتتابها، ما يضع تقييمها عند 1.77 تريليون دولار، بافتراض إتمام صفقات الطيف الترددي التي أبرمتها مع إيكو ستار و كيرسور، ما يجعلها سابع أكبر شركة في أمريكا من حيث القيمة السوقية متفوقة على تسلا





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المملكة القابضة سبيس إكس ناسداك طرح عام أولي بورصة ناسداك

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