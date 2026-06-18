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الملف اللبناني: تحديات وتحولات

سياسة News

الملف اللبناني: تحديات وتحولات
الملف اللبنانيالاستقلاليةإيران
📆6/18/2026 7:33 AM
📰skynewsarabia
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يطفو الملف اللبناني مجددا إلى واجهة المشهد الإقليمي، بوصفه ساحة اختبار معقدة لتوازنات تتجاوز حدوده الجغرافية. يرى بعض المراقبين أن القرار اللبناني يتجه نحو تعزيز استقلاليته، رغم تشابك الضغوط الإقليمية وتعدد مراكز التأثير.

يطفو الملف اللبناني مجددا إلى واجهة المشهد الإقليمي بوصفه ساحة اختبار معقدة لتوازنات تتجاوز حدوده الجغرافية، في ظل حديث متصاعد عن تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران، وتبدلات في مقاربة ملف الحرب جنوب لبنان.

يرى بعض المراقبين أن القرار اللبناني يتجه نحو تعزيز استقلاليته، رغم تشابك الضغوط الإقليمية وتعدد مراكز التأثير. ويُعتبر أن الرئيس اللبناني يتمسك بشكل واضح باستقلال القرار السياسي، وسعى إلى تكريسه عبر المفاوضات المباشرة. على التحكم بالملف اللبناني، يُعتبر أن إيران لم تعد قادرة على إدارة الورقة اللبنانية كما في السابق، في حين أن إسرائيل - بحسب تعبيره - غير قادرة على الحسم العسكري.

يتساءل بعض المراقبين: "لا أحد يدري إن كان الشمول يعني انسحاب، إن كان ذلك يعني وقف إطلاق نار جدي"، لافتاً إلى أن الغموض في هذا الملف "وقع الأمر خلال اليومين الأخيرين". وفي ما يتعلق بالعقبات التي تحول دون التسوية، يحدد بعض المراقبين عاملين أساسيين يعرقلان أي حل، هما: "محاولة إيران الاستمرار بالتدخل عبر تأجيج تحركات حزب الله العسكرية، وكذلك التمدد العسكري الإسرائيلي في لبنان"، معتبراً أن هذا التمدد "لن ينتج حلاً سياسياً، ولن ينتج حلاً أمنياً"

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الملف اللبناني الاستقلالية إيران إسرائيل حزب الله

 

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