تستعد المنتخبين المغربي والبرازيلي لمواجهة مثيرة في افتتاح مجموعات كأس العالم 2026، حيث يسعى المغرب لمواصلة إنجازاته التاريخية والبرازيل لاستعادة مجدها العالمي تحت قيادة أنشيلوتي.

تترقب جماهير كرة القدم العالمية المواجهة المثيرة بين المنتخب المغرب ي ونظيره البرازيل ي في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 ، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقام المباراة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي مساء السبت بالتوقيت المحلي، وهي اللقاء الثانيhistory بين الفريقين في نهائيات المونديال بعد المواجهة السابقة في فرنسا 1998 التي انتهت بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة. يحمل هذا اللقاء طموحات كبيرة للطرفين، حيث يسعى المغرب لكتابة مجد جديد بعد الإنجاز التاريخي في قطر 2022، بينما تبحث البرازيل عن استعادة أمجادها العالمية تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

يدخل المنتخب المغربي البطولة بمعنويات عالية مستمدة من الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي. خاض "أسود الأطلس" التصفيات الأفريقية بأداء مثالي، محققين الفوز في جميع مبارياتهم، مما يؤكد هيمنتهم القارية وجاهزيتهم للمنافسة العالمية. يعتمد المدرب وليد الركراكي على مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين قدموا أداءً مبهراً في النسخة الماضية، مع إضافة بعض الوجوه الجديدة التي أظهرت قدرة عالية في المباريات الودية التحضيرية.

يركز المغرب على لعبة السرعة والمرونة في الخطط التكتيكية، مستغلاً المهارات الفردية لاعبيه مثل حكيم زياش ويوسف النصيري وأشرف حكيمي، الذين يعدون من الركائز الأساسية للفريق. تسعى المغرب لتحقيق بداية مثالية في مجموعة قوية تضم إلى جانب البرازيل كل من كرواتيا وصربيا، مما يجعل every point مهمة في سباق التأهل إلى الدور 다음.

أما البرازيل، أكثر product تتويجاً بكأس العالم بخمسة ألقاب، فتدخل المنافسة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تولى المهمة بعد فترة صعبة شهدت نتائج متذبذبة في التصفيات التأهيلية، أبرزها الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين 1-4. نجح أنشيلوتي في إعادة الاستقرار إلى الفريق وقاده إلى التأهل المباشر، محافظاً على السجل التاريخي كالفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ المونديال.

يعاني المنتخب البرازيلي من غياب نجمه نيمار جونيور بسبب الإصابة، مما يضع حمولة هجومية إضافية على عاتق فينيسيوس جونيور ورافينيا، اللذين يعدان أبرز الأسماء الهجومية في القائمة. في الدفاع، يقود ماركينيوس خط الخلف بمساندة جابرييل ماجاليس، في محاولة لمواجهة السرعات المغربية. تواجه البرازيل ضغوط كبيرة لإثبات أنها لا تزال مرشحة قوية للفوز باللقب، بعد خروجها مبكراً من كأس العالم 2018 والخسارة في ربع نهائي كأس العالم 2022





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