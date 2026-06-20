المغرب والولايات المتحدة يحققان انتصارات حاسمة في تصفيات كأس العالم 2026

سجل المغرب فوزاً 1-0 على اسكتلندا بأسرع هدف عربي في تاريخ البطولة، بينما تأهلت الولايات المتحدة إلى دور الـ32 بفوز 2-0 على أستراليا، معدةً لمرحلة إقصائية قوية في كأس العالم 2026.

حقق منتخبا المغرب و الولايات المتحدة انتصارين بارزين في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 ، ما عزز فرصهما في صعود الأدوار النهائية. فاز المنتخب المغرب ي على اسكتلندا بهدف نظيف (1-0) سجله المهاجم إسماعيل صيباري في الدقيقة الأولى من المباراة، مسجلاً أسرع هدف في نسخة البطولة الحالية لأحد الفرق العربية، كما يُعدّ ثاني أسرع هدف لفريق إفريقي في تاريخ كأس العالم.

جاء الهدف من خدمة دقيقة للوسطى براهيم دياز، التي استقبلها صيباري ثم انطلق به نحو شباك الحارس الاسكتلندي، لينتهي الأمر بركلة قوية داخل الشبكة. وقد سبق لصيباري أن سجل هدفاً حاسماً في المباراة الافتتاحية ضد البرازيل، حيث ساهم في تعادل "الأسود الأطلس" (1-1). طوال اللقاء سيطر المغرب على إيقاع اللعب وخلق فرص متعددة، إلا أن بعض التسديدات ارتدت إلى العارضة أو تم إبطاؤها بفاعلية من قبل الحارس، خصوصاً فرص نائل العيناوي والبلال الخنوس الذين كادوا يضاعفون الفارق.

في الشوط الثاني استمر صيباري في محاولاته الهجومية حتى اصطدمت تسديدته بمدافع أسكتلندا ثم بالعارضة، بينما حاول الخنوس إتمام هدف الثاني برأسية قوية تصدت لها حراسة إسكتلندا ببراعة. انتهت المباراة بفوز المغريبي وحفاظ دفاعه على النتيجة حتى صافرة النهاية، ما وضعه في صدارة المجموعة الثالثة برصيد أربعة نقاط، متفوقاً بنقطة واحدة على اسكتلندا التي تحتل المركز الثاني مؤقتاً، قبل مواجهة البرازيل وهايتي في المباريات القادمة.

في المقابل، حسم المنتخب الأمريكي تأهله إلى دور الـ32 بفوزه على أستراليا بنتيجة (2-0) على ملعب سياتل ستاديوم. سجل الأجنبي أليكس فريمان هدفاً في الدقيقة الواحدة عشرة بعد هدف عكسي غير متعمد من المدافع الأسترالي كاميرون بيرغيس، الذي دخل شباكه نتيجة تسديدة عرضية، ثم أضاف فريمان هدفاً ثانياً برأسية في الدقيقة 43 بعد إرسالة كرة ارتدت من الدفاع الأسترالي. ارتفع رصيد الولايات المتحدة إلى ست نقاط، ما جعلها تتصدر المجموعة الأولى، بعد فوزها الأول على باراغواي (4-1) في الجولة السابقة.

بهذه النتائج، أصبحت الولايات المتحدة ثاني فريق يضمن التأهل رسمياً إلى الدور الـ32 بعد المكسيك التي أنهت مجموعتها أولاً. بينما سعت أستراليا إلى تقليص الفارق من خلال هجمات مستمرة في الشوط الثاني، إلا أن حارس المرمى الأمريكي مات فريز حافظ على شباكه نظيفة وساعد فريقه على الحفاظ على الشباك الصافية. تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نسخة كأس العالم 2026 بين 11 يونيو و19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا من مختلف القارات.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن مرحلة المجموعات ستشهد منافسات حامية، خصوصاً مع صعود فرق من أفريقيا والعرب إلى الأدوار المتقدمة، ما يضيف نكهة جديدة للبطولة. كما يسلط هذا الأداء القوي للمنتخبين المغربي والأمريكي الضوء على تطور الأساليب التكتيكية والقدرات الفردية للملاعب العالمية، مع توقعات بأن تستمر هاتان المنتختان في تقديم مستويات مميزة خلال المراحل الإقصائية





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