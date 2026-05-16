المعهد المصري لعلوم البحار يعرّف الأسلوب الصحيح لاصطياد الأسماك النادرة وغلق المناطق المحمية

بعد فضح صيادين نادر اصطياد نوع من أسماك القرش في البحر الأحمر على حدائق عامة ونتائج التصوير التلفزيوني التي أثَّر في الضجة, المعهد المصري للعلوم البحرية والأدوية εξέرت بيانًا موضحة كيفية التعامل مع الأسماك النادرة عند الاصطياد.

من خلال المتابعة العلمية الدقة التي أجراها فرع المعهد للبحر الأحمر، تعلمنا بأن ما شهدته مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر من تعامل غير علمي مع ظهور سمكة قرش من نوع ( الماكو ) هذا يشكل سلوكًا غير يبالي بيئيًا وعلميًا، ويعكس نقصًا في الوعي الكافي بشأن كيفية التعامل مع الكائنات البحرية النادرة أو المنتشرة بشكل عابر بالقرب من الشواطئ.

والواقع أن ظهور بعض أنواع القروش بالقرب من السواحل مرتبط بعدة عوامل بيئية وطبيعية، مثل البحث عن الطعام أو اضطراب الاتجاهات الملاحية للكائن البحري أو تعرضه للإجهاد أو الإصابة، بحيث تستدعي التدخلات العلمية المتخصصة وليس مطاردة أو صيد عشوائي





