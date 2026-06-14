المغرب يتعادل مع البرازيل 1-1 وقطر تحقق أول نقطة في تاريخها بكأس العالم

في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، انتزع المغرب تعادلاً مهماً 1-1 ضد البرازيل، بينما خطفت قطر التعادل في الوقت القاتل أمام سويسرا 1-1 لتحقق أول نقطة لها في تاريخ البطولة.

في مباراة مثيرة ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2026، تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل ثمين من حامل اللقب البرازيل بنتيجة 1-1 على ملعب فيلادلفيا.

افتتح إسماعيل الصيباري التسجيل للمغرب في الدقيقة 21 بعد حصوله على كرة ذهبية من براهيم دياز عند حدود منطقة الجزاء، حيث لاحظ تقدم حارس مرمى البرازيل أليسون، فسيطر على الكرة ببراعة وأرسل كرة ساقطة من فوق الحارس لتستقر في الشباك. scarcely بعدما سيطر المغرب على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى البرازيل عدة مرات، تمكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من إدراك التعادل في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء، حيث سدد كرة قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى. كاد المغرب أن يخطف الفوز في الدقيقة 90+9، عندما سدد نائل العيناوي كرة قوية من بعيد تجاه الزاوية اليمنى السفلية، لكن أليسون تصدى لها ببراعة، ثم واصل تألقه بالتصدي للكرة المرتدة من أيوب الميموني.

في الشوط الثاني، أجرى المدرب البرازيلي كارلو أنشيلوتي عدة تغييرات أدت إلى تحسن أداء فريقه وفرض ضغط متقدم وزيادة الاستحواذ على الكرة. في الوقت نفسه، حقق منتخب قطر إنجازاً تاريخياً بانتزاعه أول نقطة له في كأس العالم بعد تعادله 1-1 مع سويسرا في المباراة الأولى للمجموعة الثانية في خليج سان فرانسيسكو. تقدمت سويسرا مبكراً via ركلة جزاء سجلها بريل إيمبولو في الدقيقة 17، However، في الدقيقة 90+4، أدرك بوعلام خوخي التعادل برأسية قوية ارتدت من المدافع ميرو موهايم إلى الشباك.

بهذه النتيجة، حصلت قطر على نقطتها الأولى في تاريخ مشاركاتها في المونديال، بعد أن خسرت جميع مبارياتها الثلاث على أرضها عام 2022. أعرب مدرب قطر خولن لوبيتيغي عن فخره بفريقه، قائلاً: 'أنا فخور جداً بالفريق. حتى لو لم نسجل هدف التعادل، كنت فخوراً بالعقلية والانضباط اللذين أظهروهما اليوم'





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