المغني المغربي سعد لمجرد يحاكم بالسجن خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة في فرنسا، بعد أن اتهمته في عام 2018 بعد أن التقى بها في ملهى ليلي. تم إحالته للمحاكمة عام 2021، حيث تم إدانته بعد أن أيدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف إيكس أن بروفانس إحالته للمحاكمة. تم حبس سعد لمجرد في فرنسا عام 2023 لمدة ست سنوات بعد أن اتهمته شابة في عام 2016. تم حبس نجل الممثل والمخرج روب راينر بتهمة قتل والديه، فيما شن ترامب هجوما سياسيا على نجم هوليوود بعد مقتله.

حُكم على المغني المغربي سعد لمجرد ب السجن خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة التقى بها عام 2018 في سان تروبيه بجنوب شرق فرنسا. وسالت دموع النجم بعد إعلان الحكم في محكمة دراغينيان، وعانق زوجته وحماته.

ومثل أمام المحكمة طليقا في جلسة مغلقة، ولم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه. البالغ 41 عاما، والذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، لعشر سنوات. وأمضى سعد لمجرد ثلاثة أشهر رهن التوقيف الاحتياطي عام 2018 على خلفية هذه القضية.

وتعود الأحداث إلى عام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت سعد لمجرد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت الذهاب معه لشرب كأس في الفندق الذي يقيم فيه لكنه وأيدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف إيكس أن بروفانس إحالته للمحاكمة عام 2021، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن دخول غرفة رجل لا يشكّل بحد ذاته موافقة تلقائية. وسبق أن وُجّهت لسعد لمجرد اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.

وفي فرنسا حُكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات بعدما اتهمته شابة في عام 2016، وكان مقررا عقد جلسة الاستئناف في حزيران/يونيو 2025 لكن المحاكمة أُرجئت بسبب ملاحقات بحق المدعية وأقارب لها





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المغني المغربي سعد لمجرد السجن خمس سنوات اغتصاب شابة في فرنسا إدانة سعد لمجرد حبس سعد لمجرد في فرنسا حبس نجل الممثل والمخرج روب راينر بتهمة قتل وال حملة ترامب ضد نجم هوليوود

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سلطات ليبيا تعتقل وزير خارجية سابقا وتستجوبه بقضايا فسادوظل سيالة وزيرا للخارجية في حكومة الوفاق الوطني في الفترة بين (2016-2021).

Read more »

'موش' التركية.. متحف التاريخ العريق- يضم المتحف تماثيل لسلاطين آل عثمان ومقتنيات تجسد ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، وأقساما تشرح رؤية تركيا للأعوام 2023 و2053 و2071 - Anadolu Ajansı

Read more »

«نوستالجيا» يجسد مشاعر الحنين للوطن تشكيلياًغادر الفنان رضا عبد الرحمن مصر عام 2016 لزيارة سريعة لأسرته في نيويورك بأميركا، إلا أن رحلته امتدت حتى صيف 2023.

Read more »

ارتفاع إيرادات الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 457 مليار ريالكشف التقرير السنوي لرؤية 2030، أن إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية ارتفع بنحو 291 مليار ريال ليصل إلى 457 مليار ريال في 2023، مقارنة بعام 2016،

Read more »

ارتفاع نسبة تمتلك الأسر السعودية للوحدات السكنية إلى 63.74% خلال 2023بلغت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 63.74% مع نهاية 2023، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بـ 2016، وفقا للتقرير السنوي لـ'برنامج الإسكان' الذي صدر الخميس.

Read more »

انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة بنسبة 54% من عام 2016أوضحت مؤشرات صون الحياة التي تضمنها التقرير السنوي لبرنامج تحول القطاع الصحي 2023، انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة من عام 2016 بنسبة 54%.

Read more »