المغرب يتعادل مع البرازيل وقطر يحقق نقطة تاريخية أمام سويسرا في افتتاح مونديال 2026

في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026، حقق المنتخب المغربي تعادلاً ثميناً 1-1 مع البرازيل، بينما عادل المنتخب القطري نظيره السويسري بنفس النتيجة محققاً نقطة تاريخية خارج أرضه، مما أشعل المنافسة في مجموعتهما.

حقق منتخبا المغرب و قطر انطلاقة إيجابية في مونديال 2026 الثلاثي في أمريكا وكندا والمكسيك، بعدما انتزع الأول تعادلاً ثميناً أمام البرازيل (1-1)، فيما خطف الثاني نقطة تاريخية بتعادله مع سويسرا بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى من دور المجموعات .

وفرض المنتخب المغربي التعادل على نظيره البرازيلي، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في مجموعة تضم أيضا اسكتلندا وهايتي. وقدم أسود الأطلس بداية قوية على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ونجحوا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 21 عبر إسماعيل صيباري، الذي استثمر تمريرة متقنة من إبراهيم دياز وانفرد بالمرمى قبل أن يضع الكرة فوق الحارس أليسون بيكر.

لكن الرد البرازيلي جاء سريعا، إذ أدرك فينيسيوس جونيور التعادل في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية في الشباك. وشهدت بقية المباراة محاولات متبادلة بين المنتخبين، فيما تألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة، أبرزها تسديدة لوكاس باكيتا، كما أنقذ مرماه في الدقيقة 83 خلال انفراد رافينيا.

وكاد المغرب أن يخطف نقاط المباراة كاملة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، غير أن الحارس أليسون تصدى لمحاولتين متتاليتين إثر تسديدة قوية من نائل العيناوي





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