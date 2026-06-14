المغرب يتعادل مع البرازيل في أولى مباريات كأس العالم 2026

تعادل منتخب المغرب مع البرازيل 1-1 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، حيث سجل صيباري هدف المغرب التاريخي قبل أن يرد فينيسيوس. المغرب يواصل تألقه المونديالي بعد إنجاز قطر.

في أولى مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2026 ، فرض منتخب المغرب التعادل على نظيره البرازيل ي بنتيجة 1-1 في مباراة مثيرة جمعت بينهما على ملعب ضخم بحضور جماهيري غفير.

تقدم المغرب في الدقيقة 21 عن طريق لاعبه المتألق إسماعيل صيباري الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية اليمنى للحارس البرازيلي أليسون، ليصبح أول لاعب عربي يهز شباك البرازيل في تاريخ المونديال. لكن الرد البرازيلي جاء سريعًا بعد عشر دقائق فقط عبر نجمهم فينيسيوس جونيور الذي نجح في استغلال تمريرة متقنة من نيمار ليضع الكرة في المرمى المغربي مسجلاً هدف التعادل.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث أضاع المغرب فرصة حقيقية للتقدم مجدداً بعد أن اصطدمت تسديدة عبد الصمد الزلزولي بالقائم. بهذه النتيجة يحصد كل فريق أول نقطة له في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي هايتي واسكتلندا. منتخب المغرب دخل المباراة بمعنويات عالية بعد إنجازه التاريخي في النسخة الماضية عندما حل رابعًا في قطر 2022، وكان عازمًا على تكرار المفاجأة أمام أحد عمالقة الكرة العالمية.

المدرب وليد الركراكي اعتمد على خطة متوازنة تجمع بين الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة، وهو ما نجح في إرباك الدفاع البرازيلي طوال الشوط الأول. في المقابل، ظهر المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب تيتي بشكل أقل من المتوقع، حيث اعتمد على فرديات لاعبيه مثل نيمار وفينيسيوس ورافينيا، لكن الخطط التكتيكية المغربية نجحت في الحد من خطورتهم باستثناء الهدف الذي جاء من لمحة فردية. المدافع المغربي أشرف حكيمي كان نجم خط الدفاع بفضل تمركزه الصحيح وقطعه للعديد من الكرات.

هذه النتيجة تعطي دفعة قوية للمنتخب المغربي في مشواره بالمجموعة، خاصة وأن المنافسة ستكون شرسة على بطاقة التأهل الثانية بعد البرازيل التي تعتبر المرشح الأقوى. المنتخب الاسكتلندي نجح في بداية مشواره بفوز صعب على هايتي بهدف نظيف، مما يجعله في صدارة المجموعة مؤقتًا. تنتظر المغرب مباراة حاسمة أمام اسكتلندا في الجولة الثانية، بينما يواجه المنتخب البرازيلي منتخب هايتي في مواجهة تبدو سهلة نظرياً لكنها تحمل مفاجآت. جماهير المغرب والعرب تتطلع إلى مواصلة هذا الأداء المشرف الذي يعكس تطور الكرة العربية.

المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة شهد واقعة طريفة حيث انشغل الصحفيون بأسئلة حول مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد بدلاً من الحديث عن المباراة، مما أثار استياء المدرب تيتي الذي طالب بالتركيز على المنافسة القادمة





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المغرب البرازيل كأس العالم 2026 إسماعيل صيباري فينيسيوس جونيور

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